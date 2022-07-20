Грузовик въехал в семь автомобилей: смертельная авария на Южном Берегу

А весной пьяный монреалец повредил 7 запаркованых авто.

Водитель большого грузовика не сбавил скорость, приближаясь к перекрытой из-за ремонта полосе дороги. На полном ходу он въехал в транспортые средства, которые плотным потоком объезжали закрытый ряд.

В результате было разбито 7 машин.

В одном из автомобилей погибли двое пассажиров – 42-летняя женщина и 11-летний мальчик. Тяжело ранены 55-летний мужчина и 16-летний мальчик. Врачи не уверены, что смогут их спасти.

Еще восемь человек доставлены в больницу с различными травмами. Водитель грузовика “лечится от шока”.

Авария произошла в 22:30 во вторник на шоссе 30 в восточном направлении в Броссаре, недалеко от границы с Лонгёем.

Шоссе 30 до сих пор остаётся закрытым между Гранд-Алле и шоссе 112.