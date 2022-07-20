Уже 8.1%: инфляция в Канаде продолжает расти

Нехватка рабочей силы также никуда не делась.

Годовой уровень инфляции в Канаде вырос до 8,1% в июне. Этому способствовал рост цен на топливо, которые выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило Статистическое управление Канады в среду .

Уровень инфляции в июне вырос с 7,7% в мае и стал самым большим годовым изменением с января 1983 года.

Без учета цен на бензин уровень инфляции в июне составила 6,5% по сравнению с 6,3% в мае.

Ослаблением ограничений общественного здравоохранения и увеличение числа людей, желающих путешествовать в июне, стоимость услуг, связанных с поездками, резко возросла. Таким образом цены на жилье выросли примерно на 50% по всей стране по сравнению с прошлым годом.

“Возвращение спортивных мероприятий, фестивалей и других массовых мероприятий привело к повышению спроса на жилье, особенно в крупных городских центрах”, — отмечают статисты.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,7% – в основном из-за роста цен на бензин и туристические услуги.

После небольшого снижения в мае стоимость авиаперевозок выросла на 6,4% за месяц.

Стоимость продуктов питания выросла на 8,8% по сравнению с июнем прошлого года. Среди продовольственных товаров наибольший рост цен произошел на пищевые жиры и масла. Они подорожали на 28,8% по сравнению с прошлым годом.

Банк Канады мобилизует свои возможности по борьбе с ростом инфляции. В своем последнем решении центральный банк решил повысить свою ключевую процентную ставку на полный процентный пункт, что стало самым большим разовым повышением с 1998 года.