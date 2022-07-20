Возник из ниоткуда: по югу Альберты покатился сильнейший шторм

Квебек до сих пор борется с последствиями весеннего урагана.

Райан ДеПейп находился возле своего дома в округе Сайпресс, Альберта, со своими шестилетним и четырехлетним сыновьями в понедельник днем. По его словам, шторм возник из ниоткуда.

“Мы играли, а потом все произошло быстро: стемнело, пошел дождь и задул сильный ветер, — вспоминает ДеПейп. – Я затащил мальчиков внутрь, закрыл дом. Я отправил их вниз, и как раз в тот момент, когда это произошло. Ветер ударил с юга и разбил все окна на первом этаже. Стекло было разбросано по всему первому этажу. В этот момент обломки бруса “два на четыре” залетели в окна. Они буквально пронзили дом и до сих пор торчат из гипсокартона. Один пролетел прямо мимо меня, так что я нырнул туда, вниз по лестнице, просто чтобы убежать оттуда”.

Ветер также прорвался в дверные проемы гаража ДеПейпа и превратил конструкцию в импровизированный воздушный змей. Он взлетел в воздух, прежде чем рухнуть на землю внизу. Находящиеся внутри автомобили, лодки и квадроциклы были уничтожены, а газопровод перерезан.

ДеПейп укрылся в подвале вместе со своими сыновьями и пытался сохранять спокойствие и уравновешенность, отвечая на их вопросы, пока они ждали помощи. Его коллеги прибыли через вскоре после получения сообщения и помогли семье выбраться из дома, когда ветер наконец утих.

Осмотрев территорию, хозяин понял, что большинство мусора вокруг дома – не его вещи.

“Обломки трейлера и деревянные брусья – явно со стройки через дорогу. Зато куча моих вещей полетели по полям”, – говорит ДеПейп. Он понимает, что впереди долгий путь с ремонтом и восстановлением. Но главное, что его семья и соседи не пострадали, а “все остальное можно заменить”. Пока неясно, какую часть ущерба покроет страховка.

Многие семьи юго-востоке Альберты, как и ДеПейп, заняты поиском своих вещей после урагана.

Очевидцы сообщают, что видели воронкообразные облака, но по состоянию на среду подтвержденных торнадо в упомянутом районе не было.