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Общество Дети, семья Под Монреалем столкнулись два школьных автобуса с 90 детьми на борту
Электрический школьный автобус квебекского производства

Под Монреалем столкнулись два школьных автобуса с 90 детьми на борту

Olga Fedak Июл 20, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 45 Просмотров

А в Броссаре продолжается очистка дороги после смертельной аварии с участием грузовика и 7 машин.

Авария с участием двух школьных автобусов, в которых находились 90 детей и вожатыхе лагеря, произошла в среду утром на шоссе 15 недалеко от пригорода Монреаля Буабриан.

Инцидент произошел около 10 часов утра в
южном направлении шоссе перед трассой 640 в 40 км от Монреаля. Один из водителей автобуса резко нажал на тормоз, когда движение внезапно замедлилось. Второй не успел вовремя отреагировать.

По данным полиции Квебека, никто серьезно не пострадал. Тем не менее все 90 детей и воспитатели дневного лагеря были доставлены в ближайшую больницу.

“Со всеми родителями уже связались, и больница также будет выступать в качестве пункта приема детей”, — сказала представитель полиции Кэтрин Бернар.

Движение по шоссе 15 свободно.

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