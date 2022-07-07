Канада готовится к рекордным темпам инфляции

Опрос также показал, что 47% предприятий ожидают, что им придется платить значительно больше за ресурсы, необходимые для производства товаров. Кроме того, фирмы будут вынуждены увеличить зарплаты сотрудников в среднем на 5,8% в ближайшие 12 месяцев на фоне роста цен на жилье.