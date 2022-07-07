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Новости Канада готовится к рекордным темпам инфляции

Канада готовится к рекордным темпам инфляции

Виктория Христова Июл 7, 2022 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи Канада готовится к рекордным темпам инфляции отключены 30 Просмотров

Как ожидается, Банк Канады планирует повысить ключевую ставку на 0,75 пункта на грядущем заседании 13 июля — это рекордный уровень, учитывая изначальные целевые показатели в 0,25%.

Инфляционные ожидания на следующие несколько лет в Канаде достигли рекордных значений. Об этом сообщает Банк Канады.

Ежеквартальные опросы руководителей и потребителей Банка Канады, опубликованные 4 июля, подтвердили, что ценовое давление, вылившееся в рекордные показатели инфляции, может сохраниться в течение более долгого времени, чем ожидалось. Ситуация особенно усложняется дефицитным рынком труда и растущими производственными издержками для компаний.

Опрос также показал, что 47% предприятий ожидают, что им придется платить значительно больше за ресурсы, необходимые для производства товаров. Кроме того, фирмы будут вынуждены увеличить зарплаты сотрудников в среднем на 5,8% в ближайшие 12 месяцев на фоне роста цен на жилье.

Доклад Центробанка также показывает необходимость свертывания программ стимулирования для «охлаждения перегревшейся экономики» на фоне опасений по поводу того, что инфляция может укорениться на долгое время.

Инфляция в Канаде в годовом выражении выросла до 40-летнего максимума, достигнув 7,7% в мае. Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен в ближайшие месяцы превысит 8%. При этом изначально целевым показателем являлась инфляция на уровне 2%.

Представители Банка Канады признали ранее свои ошибки, связанные с упущением возможностей негибкой инфляционной политикой, и обещали к июлю обеспечить большую прозрачность, включая анализ недостоверных прогнозов по инфляции.

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