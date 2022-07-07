Миллионы доз вакцины от коронавируса утилизируют в Канаде

Ранее Оттава на фоне сообщений о побочных эффектах препарата этой фирмы отказалась вакцинировать им население. Предполагалось, что неиспользованные дозы передадут в развивающиеся страны.

В Канаде будут утилизированы 13,6 млн доз вакцин компании AstraZeneca. Власти заключили соглашение с фармацевтическим производителем на поставку 20 млн доз вакцины от ковида в 2020 г. Почти 2,3 млн канадцев воспользовались этим препаратом, особенно он был востребован весной 2021 г.

Популярность вакцины резко упала, когда в прошлом году стало известно о случаях смертельного тромбоза на фоне применения препарата от AstraZeneca. Именно тогда канадские власти сосредоточилась на использовании других вакцин с мРНК от Pfizer-BioNTech и Moderna.

Оставшиеся запасы, а это 17,7 млн доз, Минздрав страны обещал пожертвовать нуждающимся странам, однако таких не нашлось.

Это стало понятно после заявления, сделанного накануне представителями министерства здравоохранения. Они сообщили, что у 13,6 млн доз истек срок годности, поэтому их придется выбросить.

В настоящее время от коронавируса вакцинировано около 85% канадцев. В мире средняя цифра составляет 61%. А вот среди населения беднейших стран уровень вакцинации едва достиг 16%.