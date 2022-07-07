Героически держался за тросс: канадский строитель чуть не разбился на работе

Зимой в Монреале молодой работник погиб, сорвавшись с колеса обозрения.

Компания My S1, которая выступает за безопасность на рабочем месте, опубликовала в соцсетях видео, на котором рабочий болтается в воздухе на огромной высоте над строительной площадкой. Он держится за трос, который свисает с подъемного крана. По одной из версий, от запутался в тросах, когда крепил груз к крану.

Видео обрывается в самый волнительный момент. Однако компания заявила, что строитель благополучно опустился на землю. Он отделался несильными травмами (есть версия, что он сломал руку).

Компания PCL Constructors Canada, которая ведет строительство на углу улиц Front и Simcoe в Торонто, сообщила, что организовала внутренне расследование инцидента, а также “сотрудничает со всеми соответствующими органами”.

Правозащитная компания My S1 проинформировала, что получила видео анонимно от одного из коллег удачливого работника.