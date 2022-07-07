Подписаться на рассылку
Общество Животные Сгорела сотня коров: еще один пожар на ферме под Монреалем

Сгорела сотня коров: еще один пожар на ферме под Монреалем

Olga Fedak Июл 6, 2022 Животные, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия, Работа Оставить комментарий 62 Просмотров

Днем ранее сгорела ферма в Сент-Гиацинте, погибло 1200 свиней.

Более 100 коров погибли во время пожара в ночь на среду на ферме Ferme des Gaudette в регионе Монтережи в Квебеке (70 км от Монреаля).

Пожарные Сен-Дени-сюр-Ришелье получили звонок о возгорании на семейной ферме недалеко от шоссе 137 в 1:49 ночи.

Борьба с огнем велась до 6 утра, однако главный коровник был полностью разрушен. Выжить удалось только 10 коровам из 125.

Начальник местной службы пожарной безопасности заявил, что точная причина инцидента расследуется. Он добавил, что в 2015 году в районе был аналогичный пожар.

Полиция Квебека сообщила, что шоссе 137 было закрыто для движения в время работы пожарных.

Напомним, что на этой неделе из-за забастовки на молокозаводе Гранби пришлось утилизировать 2 миллионов литров молока. Два инцидента на малой площади могут привезти к подорожанию молока в Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal