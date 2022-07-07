Сгорела сотня коров: еще один пожар на ферме под Монреалем

Днем ранее сгорела ферма в Сент-Гиацинте, погибло 1200 свиней.

Более 100 коров погибли во время пожара в ночь на среду на ферме Ferme des Gaudette в регионе Монтережи в Квебеке (70 км от Монреаля).

Пожарные Сен-Дени-сюр-Ришелье получили звонок о возгорании на семейной ферме недалеко от шоссе 137 в 1:49 ночи.

Борьба с огнем велась до 6 утра, однако главный коровник был полностью разрушен. Выжить удалось только 10 коровам из 125.

Начальник местной службы пожарной безопасности заявил, что точная причина инцидента расследуется. Он добавил, что в 2015 году в районе был аналогичный пожар.

Полиция Квебека сообщила, что шоссе 137 было закрыто для движения в время работы пожарных.

Напомним, что на этой неделе из-за забастовки на молокозаводе Гранби пришлось утилизировать 2 миллионов литров молока. Два инцидента на малой площади могут привезти к подорожанию молока в Монреале.