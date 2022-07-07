Новые возможности Clic Sante: запись к врачам и медицинский архив

В этом вопросе Квебеку есть чему поучиться у Украины. Там уже несколько лет государственный сервис Helsi дает возможность записаться на прием к любому специалисту (в частную или государственную клинику – последнее бесплатно по направлению семейного врача), просмотреть историю приемов и вакцинации и иметь доступ к рецептам на лекарства. В то же время врач со своего рабочего аккаунта может просмотреть историю болезни любого пациента. Сервис продолжает усовершенствоваться даже во время войны. Недавно в нем появился раздел “донорство”, где можно записаться на сдачу крови. Также в процессе разработки архив результатов анализов.

Квебекский медицинский портал Clic Santé, на котором все записывались на вакцинацию от COVID-19 – расширяет свои функции. Жителям провинции рекомендуется создать учетную запись, чтобы записываться на приемы, управлять встречами всей семьи и просматривать историю своих консультаций.

Компания Trimoz Technologies, управляющая Clic Santé, объявила о функции учетной записи в среду. Однако тысячи жителей Квебека уже пользуются обновлением.

Основная цель состоит в том, чтобы облегчить осенние кампании вакцинации против COVID-19 и гриппа. Однако портал также можно использовать для бронирования других медицинских услуг, таких как анализы крови, консультации в аптеке или приемы в педиатрической клинике.

Стефан Лажуа, президент Trimoz Technologies, заявляет, что в будущем на портале можно будет записываться на прием к любому медицинскому работнику.

Clic Santé уже воспользовались 7 миллионов уникальных пользователей. При этом разработчики обещают, что портал имеет мощности для регистрации 400 тысяч заявок в день. Руководство уверяет, что платформа достаточно надежна и, прежде всего, соответствует требованиям правительства в области кибербезопасности.

60 тысяч медработников уже научились пользоваться Clic Santé. Министерство здравоохранения назвало очень важной возможность пользователей самостоятельно записываться на прием. Она снижает нагрузку на телефонные службы, “восстанавливая время в сети здравоохранения”.

Управленцы надеются, что “50% пользователей заведут учетную запись Clic Santé в течение нескольких месяцев”.