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Общество Животные Air Canada временно отменяет услугу перевозки домашних животных в багажном отделении
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Air Canada временно отменяет услугу перевозки домашних животных в багажном отделении

Olga Fedak Июл 6, 2022 Животные, Новости Канады, Общество, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 41 Просмотров

Собака в клетке почти на сутки потерялась в аэропорту Торонто.

Авиаперевозчики и аэропорты продолжают борьбу с жалобами на потерянный багаж и длинные очереди. Компания Air Canada – мировой “лидер” по задержке рейсов – заявила, что не будет разрешать перевозку животных в багажном отделении до 12 сентября. Причиной такого решения стали “более длительные, чем обычно” задержки в аэропортах.

“Из-за длительных задержек в аэропорту, а также из соображений безопасности и комфорта домашних животных мы не будем принимать новые запросы на перевозку домашних животных в багажном отделении до 12 сентября 2022 года”, — говорится в сообщении Air Canada. Текущие заявки на перелеты с домашними животными будут приняты.

Главный конкурент Air Canada, WestJet Airlines, акцентировал внимание, что продолжает предлагать перевозку животных.

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