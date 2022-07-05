Апокалипсис в аэропортах Канады: как дожить до посадки в самолет

Канада в “лидерах” мира по количеству отмененных авиарейсов и очередях в аэропортах.

Пока канадцы продолжают стоять в длинных очередях в попытке улететь в отпуск, а чемоданы и даже собаки теряются в лабиринтах аэропортов, эксперт по путешествиям Натали Предди уверяет, что все еще есть способы обеспечить себе менее напряжённое времяпровождение в аэропорту.

Запас времени

Авиакомпании рекомендуют прибывать на три часа раньше для международных рейсов и на два часа для внутренних.

Однако, если вы путешествуете по особому случаю, например, на свадьбу, выпускной или в круиз, Предди рекомендует планировать перелет так, чтобы прибыть за несколько дней до мероприятия.

Утренние рейсы

Чем раньше вылет, тем лучше. Более ранние рейсы с меньшей вероятностью будут отменены или серьезно задержаны.

Однако вероятность отмены или задержки есть и у ранних рейсов. Поэтому приезжайте пораньше – поверьте, даже в четыре часа утра будет очередь на таможне.

Приложение избавит от неприятных сюрпризов

Прибыли в аэропорт и узнали, что вас рейс задержан на несколько часов?

Загрузите приложение своей авиакомпании и получайте оповещения о задержке рейсов.

Предди рассказала, что в время недавней поездки в Италию ее рейс был задержан на 7 часов. Но она вовремя получила сообщение и вместо того, чтобы куковать часы в аэропорту, она чудесно повела время в римском ресторане.

Длинные стыковки

Рейсы задерживаются не только в Канаде – эта “болезнь” актуальна и для США и Европы. Бронируйте рейсы с интервалом не менее 3 часов, и тогда есть шанс не пропустить стыковочный самолёт.

Возьмите с собой еду

Длинные очереди не ограничиваются сдачей багажа и таможенным контролем. Огромное количество людей также жаждет добраться до фудкортов и туалетов.

Если вы не хотите все время до самолёта простоять в очереди за бургером, возьмите собственный перекус.

Страховка

Туристическая страховка актуальна как никогда. Вы можете столкнуться не только с медицинскими проблемами, но и отменой, прерыванием поездки и потерей багажа. Выбирайте полис, которые покрывает все эти печальные происшествия.

Знайте свои права

На какую компенсацию можно рассчитывать, если ваш рейс задержан или отменен.