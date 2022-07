Не топчите рапс: полиция призывает не портить урожай ради селфи

Во время длинных выходных полицейские Онтарио наблюдали два “серьезных случая, когда люди подвергали опасности посевы, чтобы сделать селфи на фермах по производству канолы”.

Стражи порядка сообщили, что люди массово останавливали свои автомобили на обочине шоссе 10 около городка Меланхтон в 100 км от Торонто и выходили или даже выезжали на поля рапса, чтобы сфотографироваться.

“Конечно рапс прекрасен в это время года, но это в первую очередь урожай. Это важная часть растительного рациона и источник дохода для наших фермеров”, — говорится в сообщении полиции.

Эти инциденты побудили стражей порядка предупредить общественность о возможных последствиях вторжения на поля.

#DufferinOPP was made aware of two instances of trespassing in @MelancthonTwp this wknd.

It is NOT a right to enter a field to get a perfect photo.

Crop damage approx = $2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣

Phone calls to police = 0️⃣

Please call 1 888 310-1122 right away if you see this. ^jr pic.twitter.com/7t6k5L9v9p

— OPP Central Region (@OPP_CR) July 4, 2022