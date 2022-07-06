Очереди за паспортами не уменьшаются: Канада срочно закупает стулья для сервисных центров

А если вам все же удалось получить свой паспорт, постарайтесь не сойти с ума в аэропорту.

В офисах Service Canada сохраняются задержки с оформлением паспортов. Люди приходят с собственными стульями и даже ночуют в палатках, чтобы подать документы. В связи с этим федеральное правительство намерено купить 801 стул для людей, стоящих в очередях, к концу этой недели. Их должны получить офис Passport Canada в районе Монреаля, а также правительственные здания в городе.

30 июня министерство занятости и социального развития Канады объявило тендер под названием “СРОЧНО ДЛЯ ПАСПОРТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ” на 535 стульев без подлокотников и 266 стульев с подлокотниками.

В описании акцентируется внимание, что стулья должны быть с твердой поверхностью и “облегчать техническое обслуживание”. Требуется, чтобы стулья были черного цвета, имели поясничную опору и поставлялись в собранном виде.

Тендер закроется в середине дня в четверг, 7 июля, а уже в пятницу стулья должны быть доставлены получателям.

Потенциальные поставщики просили ответственное за тендер лицо продлить торги на неделю. Однако они получили ответ, что “в связи с острой необходимостью предоставить стулья в паспортные столы правительство не может продлевать ходатайство”.

На данный момент пока не нашлись желающие продать 801 стул.