Канадские власти выплатят коренным народам компенсацию

Об этом сообщила Ассамблея коренных народов Канады, заявление которой цитирует The National Post.
Речь идет о результате рассмотрения иска Ассамблеи, а также ряда детских организаций Канады к федеральному правительству, поданному еще в 2007 году. Истцы обвинили Оттаву в недофинансировании детских программ в индейских резервациях в сравнении с аналогичными детскими программами во всех регионах Канады, в том числе — программ, касающихся помещения детей из неблагополучных семей в приемные семьи. В 2016 году Канадский трибунал по правам человека постановил, что федеральные власти дискриминируют детей коренных народов. Оттава безуспешно пыталась оспорить это решение в судах.
В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в так называемых резидентских школах, куда насильно забирали детей индейцев. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов пострадавшим.
Сегодня в Канаде проживает около 1,2 млн индейцев, это примерно 3% населения страны. Начиная с 1920-х годов власти страны ввели обязательное обучение индейских детей в школах-интернатах, забирая их у родителей насильно и запрещая школьникам говорить на родном языке. Эта тема является крайне болезненной и в наши дни, побуждая канадских индейцев, в частности, требовать извинений за работу этих школ у королевы Великобритании.