Канадские власти выплатят коренным народам компенсацию

Власти Канады выплатят 20 млрд канадских долларов представителям коренных народов за ненадлежащее финансирование программ по уходу за детьми индейцев.

Об этом сообщила Ассамблея коренных народов Канады, заявление которой цитирует The National Post.

Речь идет о результате рассмотрения иска Ассамблеи, а также ряда детских организаций Канады к федеральному правительству, поданному еще в 2007 году. Истцы обвинили Оттаву в недофинансировании детских программ в индейских резервациях в сравнении с аналогичными детскими программами во всех регионах Канады, в том числе — программ, касающихся помещения детей из неблагополучных семей в приемные семьи. В 2016 году Канадский трибунал по правам человека постановил, что федеральные власти дискриминируют детей коренных народов. Оттава безуспешно пыталась оспорить это решение в судах.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в так называемых резидентских школах, куда насильно забирали детей индейцев. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов пострадавшим.

Сегодня в Канаде проживает около 1,2 млн индейцев, это примерно 3% населения страны. Начиная с 1920-х годов власти страны ввели обязательное обучение индейских детей в школах-интернатах, забирая их у родителей насильно и запрещая школьникам говорить на родном языке. Эта тема является крайне болезненной и в наши дни, побуждая канадских индейцев, в частности, требовать извинений за работу этих школ у королевы Великобритании.