В Канаде в производство белка из насекомых инвестируют $8,5 млн

По информации издания Pet Food Procesing, Канада инвестирует немалую сумму в завод по переработке сверчков

27 июня Министерство сельского хозяйства и агропродовольствия Канады объявило об инвестициях в размере $8,5 млн в проект американской компании Aspire, которая строит в Канаде крупнейший в мире автоматизированный завод по переработке сверчков. Предприятие будет производить белки из насекомых, применяемые в продуктах питания для людей и в кормах для домашних животных.

Как сообщает Минсельхоз Канады, переработка насекомых для употребления в пищу является относительно новым явлением в стране, однако инсектопротеины позволяют агропродовольственной промышленности создавать устойчивые продукты.

Инвестиции Министерства сельского хозяйства и агропродовольствия Канады осуществляются за счёт средств, выделенных на госпрограмму AgriInnovate Program. Эта инициатива направлена на ускорение коммерциализации инновационных продуктов, технологий и процессов, повышающих конкурентоспособность Канады на сельскохозяйственном рынке.

Компания Aspire, основанная в 2013 году, в настоящее время имеет производственные мощности в Лондоне, Онтарио, Канаде и Остине, штат Техас, США.

Мохаммед Ашур, соучредитель и главный исполнительный директор Aspire Food Group, отмечает огромный интерес к продукции компании со стороны производителей кормов для домашних животных. Его фирма получила заказы на закупку значительных объемов продукции, и продолжает активные переговоры с некоторыми крупнейшими производителями кормов для домашних животных.

Ашур уверен, что белок из насекомых будет включен в список распространённых ингредиентов кормов для домашних животных в самое ближайшее время. Чтобы ускорить процесс, Aspire Food Group принимает участие в проведении долговременных исследований кормов, содержащих белки из насекомых.

Ранее Aspire Food Group получила от канадского правительственного фонда Sustainable Development Technology Canada (SDTC) более $10 млн инвестиций. Фонд финансирует канадских предпринимателей, развивающих технологии, направленные на разработку и реализацию экологически чистых технологических решений.