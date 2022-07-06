Рынок страхования животных в Северной Америке быстро растёт

По информации издания Pets Internatoinal, домашние животные в Северной америке были застрахованы на сумму около 3 миллиардов долларов

По данным Североамериканской ассоциации медицинского страхования домашних животных (NAPHIA), в минувшем году рынок страховых продуктов для домашних питомцев в Северной Америке достиг рекордного уровня – $2,83 млрд, что на 30% больше, чем в 2020 году, и в два раза больше, чем в 2017-м.

В отчёте NAPHIA также говорится, что в прошлом году из десяти застрахованных животных было восемь собак. Всего в Северной Америке в настоящий момент застраховано более 4,41 млн питомцев (в 2020 году – 3,45 млн). С 2018 года количество полисов страхования животных-компаньонов увеличилось на 113% для кошек и на 86,2% для собак.

Кроме того, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда индустрия страхования домашних питомцев продемонстрировала двузначный рост.

Годовой прирост рынка страхования любимцев за 2020 год в США и Канаде очень похож — 30,4% и 28,1% соответственно. На США приходится $2,6 млрд страхового объёма, на Канаду – $243,8 млн.

Несмотря на триумфальное шествие услуг страхования, NAPHIA считает, что у отрасли есть «значительные возможности» для дальнейшего роста в ближайшие годы.