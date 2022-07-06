Изменение стресс–теста по ипотеке – как это повлияет на рынок недвижимости

Начало июня ознаменовалось годовщиной с тех пор, как были внесены изменения в ставку “стресс-теста” по ипотечным кредитам, и за это время прошли насыщенные событиями 12 месяцев рынка недвижимости.

Этот шаг, объявленный Управлением суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) для незастрахованных ипотечных кредитов и быстро воспроизведенный федеральным министерством финансов для их застрахованных коллег, привел к повышению ставки стресс–теста до 5,25%, или договорной ставки плюс 2%.

Прошлогодние изменения были спорной темой в ипотечной отрасли, причем некоторые в то время описывали их как в значительной степени символический шаг, а другие призывали полностью отменить стресс-тест.

Тем не менее, это оказалось разумной мерой для обеспечения того, чтобы потребители могли справиться с проблемами потенциального повышения ставок с момента их первого введения в 2018 году.

“Когда стресс-тест был впервые введен, было много критики”, – сказал Фрэнсис Инохоса, главный исполнительный директор и соучредитель Tribe Financial Group.

“В целом, и учитывая то, что произошло за последние несколько лет, я уверен, что большинство людей могли бы сказать, что они благодарны за то, что у нас были разумные параметры андеррайтинга, что мы не нанесли полного ущерба рынку недвижимости, учитывая то, что мы переживаем прямо сейчас с ростом процентных ставок и инфляции”.

Заемщики, которые столкнулись с повышением ставок, теоретически все еще должны быть защищены от финансовых последствий этих повышений, поскольку они были протестированы по более высокой ставке, чем их ипотека в то время. По словам Инохосы, это свидетельствует об эффективности стресс-теста.

“Многие клиенты в свое время проходили стресс-тестирование по ставкам даже от 4,95% до 5,25% в пятилетнем фиксированном периоде – ставки уже превысили этот порог”, – сказала она. “С банковской точки зрения, уровень долга фактически изолирован прямо сейчас, потому что потребитель все равно должен быть в состоянии позволить себе эти платежи на основе их первоначального стресс-теста, даже в условиях растущих ставок”.

Стресс-тест и изменения, объявленные в прошлом году, возможно, не стали приятным событием для заемщиков или тех, кто заинтересован в покупке дома в Канаде, которые внезапно увидели снижение суммы ипотеки, на которую они могли претендовать.

Тем не менее, это стало настолько общепринятой частью процесса ипотеки, что, по словам Инохосы, это больше даже не обсуждается среди клиентов, которые согласны с тем, что любой из них, кто хочет купить дом, в значительной степени осознает необходимость прохождения стресс-теста.

После изменения правил ипотечные кредиты с фиксированной ставкой неуклонно росли, что означает, что показатель в 5,25% теперь обычно не имеет значения для заемщиков.

Заместитель суперинтенданта по надзору сказал, что, хотя регулятор обычно пересматривает квалификационную ставку на ежегодной основе, он также “оставляет за собой возможность возвращаться чаще, чем ежегодно”, если потребуется изменение.

“Мы постоянно пересматриваем их, их применимость, и, если того потребуют условия, мы, очевидно, выйдем из цикла, чтобы решить их”, – сказал он журналистам в мае.

Инохоса сказал, что, по ее мнению, регулирующие органы будут внимательно следить за траекторией рынка, прежде чем принимать решение о внесении изменений в правила стресс–теста, хотя, по ее словам, они кажутся более вероятными, чем нет, в долгосрочной перспективе, особенно из-за текущего несоответствия между квалификационными правилами для фиксированных и переменных ипотечных кредитов.

“Я считаю, что в стресс-тесте пока не произошло никаких изменений, потому что регулирующие органы и правительство просто наблюдают за тем, что происходит с рынком жилья прямо сейчас, между инфляцией, ростом процентных ставок и ростом доходности облигаций”, – сказал он.

“Никому не нравится проходить квалификацию по более высокому параметру, но я думаю, что мы должны оценить и понять, что эти правила введены для обеспечения того, чтобы наш рынок был хорошо изолирован и не видел риска или ущерба в будущем”, – добавил он. “Разумное андеррайтинг существует не для того, чтобы помешать домовладельцам, а для того, чтобы защитить их”.

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