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Новости В Мире Электромобили BYD стали самыми популярными в мире, опередив по продажам Tesla
Фото: yka.kz

Электромобили BYD стали самыми популярными в мире, опередив по продажам Tesla

Виктория Христова Июл 6, 2022 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Электромобили BYD стали самыми популярными в мире, опередив по продажам Tesla отключены 9 Просмотров

Электрокары американской марки Tesla перестали быть самыми популярными в мире – их опередил китайский производитель BYD.

Такой вывод можно сделать по итогам общемировых продаж электромобилей в 1 полугодии 2022 года.

За первые 6 месяцев нынешнего года компания BYD реализовала более 641 тыс. автомобилей на электротяге. И этот результат оказался в 4,2 раза выше, чем в январе – июне 2021 года. В свою очередь, продажи Tesla во всем мире составили более 564 тыс. единиц. Таким образом, производитель из КНР стал мировым лидером по продажам «электричек», по итогам 1 полугодия почти на 80 тыс. экземпляров опередив прежнего гегемона – американскую марку Tesla.

Одним из залогов успеха BYD стали мартовские продажи, когда было реализовано порядка 105 тыс. электромобилей китайского бренда. Это является самым высоким результатом компании за всю историю.

Напомним, что компания BYD была основана в 1995 году, а в 2003 году она начала производить автомобили. В 2010-х годах производитель из Поднебесной заявил о планах стать ведущим брендом в сфере электротранспорта в мире. Весной 2022 года компания полностью прекратила производство машин с двигателями внутреннего сгорания, сделав ставку только на гибридные автомобили и электрокары.

 

 

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