Канадским военным разрешили носить юбки, длинные ногти и волосы

Так, новые правила позволяют мужчинам носить юбки и другие предметы женского гардероба, а также длинные ногти и волосы.

Разрешение на ношение одежды противоположного пола, длинных волос и ногтей среди военнослужащих вводит министерство обороны Канады. Это следует из релиза, опубликованного 6 июля на сайте правительства страны.

Новшества прописаны в обновленном уставе об униформе в армии. Новые правила будут распространяться на всех военнослужащих, включая высшее руководство вооруженных сил страны. Они вступят в действие в сентябре 2022 года.

«Специальная полевая униформа более не привязана к гендерной принадлежности», — говорится в документе. Отмечается, что каталоги формы разных полов доступны для всех военных и могут смешиваться.

Есть в уставе и ряд ограничений. Так, сильно длинные волосы необходимо подвязывать, а на торжественных церемониях подвязаны должны быть волосы, доходящие до воротника. Красить волосы военнослужащим разрешено в любой цвет, если он не несет угрозу безопасности и успеху выполнения поставленных задач.

Разрешены также татуировки на лице, но без нанесения оскорбительной символики или символики запрещенных организаций.

Кроме того, разрешено носить длинные ногти, если это не препятствует выполнению поставленных в армии задач.