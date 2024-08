Бизнесы Канады LEGO: конструкторы, парки, фильмы

История развития Лего – это судебные иски, революционные решения, трансформация из мелкого предприятия в корпорацию с многомиллиардной капитализацией. Сейчас мы расскажем, как датская провинциальная компания навсегда изменила мир детских решений. История Lego примечательна тем, что предприятие появилось в межвоенный период, в стране с тяжелым экономическим положением, но это не помешало ей стать гигантом в своей отрасли.

История компании Лего начинается с Оле Кирка Кристиансена. Он был выходцем из довольно бедной датской семьи. На протяжении всей своей жизни Оле оставался довольно закрытым человеком, который неохотно рассказывал о юношеских годах.

Начальное образование Кристиансен получил в самой обычной школе, после окончания, которой отправляется за границу, чтобы работать плотником. Ему хватало денег на то, чтобы вести тихую и размеренную жизнь. В 1916 году Оле Кирк возвращается в Данию, и открывает свое первое столярное предприятие в Биллунне.

Аналитики и эксперты считают, что главный секрет успеха бренда Лего – это правильная реакция на кризисные ситуации. Поворотным моментом для самого Кристиансена стал 1932 году, ведь именно в это время из-за Великой депрессии закрывается его компания. Для Оле Кирка 30-е годы также стали фатальными из-за смерти жены. Безработный плотник остался один с четырьмя сыновьями. Он нуждался в стабильном доходе, чтобы удовлетворить минимальные потребности детей.

Попытки найти хотя бы какую-нибудь работу не увенчались успехом, поэтому Кристиансен идет на отчаянный шаг, и снова открывает собственный бизнес. Многие считают, что именно это и стало точкой отсчета в истории создания Лего. Хотя первая фирма датчанина была необычайно далека от детских конструкторов. Оле Кирк занимался изготовлением гладильных досок, лестниц, а также прочих изделий из дерева.

Начинающему предпринимателю помогал его сын Готфрид. Парню только исполнилось 12 лет, а он уже старался постичь азы плотницкого мастерства. Постепенно профиль деятельности компании изменяется. Акцент смещается в сторону детских игрушек. Появляются деревянные машинки, мебель для кукол.

Отличное качество товаров и практически полное отсутствие конкуренции на внутреннем рынке заложило фундамент для создания фирмы Lego в том формате, в каком мы видим ее сегодня. В середине 30-х годов Кристиансен решает расширить бизнес, и нанимает 7 сотрудников. Однако некоторые источники сообщают, что это вымышленный факт, ведь все они работали с первого дня открытия компании. К Оле Кирку постепенно приходит понимание необходимости полного перехода на изготовление детских игрушек.

Официальная история бренда Лего начинается в 1934 году. Название придумал сам Кристиансен. LEGO – это аббревиатура, созданная вследствие объединения двух слов Led и Godt. Это словосочетание переводится с датского как “увлекательная игра” или “играй хорошо”. Как было сказано ранее, изначально штат сотрудников фирмы состоял из семи человек.

С первых дней существования компании Lego стало понятно, что ее фундаментом станут семейные ценности. Именно Готфрид стал настоящей опорой отца, он всячески помогал ему развивать предприятия, придумывал идеи для новых игрушек, а также помогал на производстве. Изначально перед фирмой была поставлена задача – создание необычных игрушек, которые будут способствовать развитию творческого мышления детей.

Развитие – длительный и многоуровневый процесс, состоящий не только из успешных решений, но и неудач. В процессе своего становления компания Лего преодолела множество преград, она приспосабливалась к новым условиям, которые диктовал рынок, но никогда не отказывалась от первоначальной идеи – создания необычных игрушек, направленных на развитие детей. Возможно, именно в этом и заключается секрет успеха.

Первые 2 года работы фирма Лего прощупывала нишу детских игрушек. Однако высокая концентрация действительно революционных и незаурядных идей позволила достаточно быстро расширить ассортимент, производимой продукции. Уже к 1936 году предприятие выпускало свыше 42 видов игрушек. Бизнес Кристиансена шел в гору, поскольку он мог диктовать рынку ценовую политику, не теряя при этом клиентов.

Готфрид продолжал работать в отцовской компании, параллельно обучаясь в одном из местных институтов. Однажды он рассказал своему отцу, что смог сэкономить на лаке в процессе изготовления игрушки, юноша ожидал похвалы, но нарвался на непонимание и критику. Все дело в том, что для Кристиансена-старшего высокое качество всегда оставалось первоочередным ориентиром.

Основатель бренда Lego придумал необычное наказание для своего сына. Он заставил его всю ночь покрывать лаком игрушки, на которых тот сэкономил. Готфрид на всю жизнь усвоил урок. Позже он признался, что после этой ночи главным правилом его жизни стала напутствующая фраза отца: “Только лучшее является достойным”.

Готфрид всячески способствовал развитию компании Lego. Именно он генерировал идеи по созданию новых игрушек, которые очень нравились детям. Оле Кирк видел безграничный потенциал своего сына, поэтому старался дать ему максимально престижное образование. Планы уже успешного предпринимателя пошли под откос в 1940 году, когда Германия оккупировала Данию. Поэтому Готфрид поступил в один из местных институтов, и продолжил работать на отцовской фабрике.

1942 год стал одним из наиболее сложных в истории Лего. Единственная фабрика, принадлежавшая Кристиансену, сгорела вследствие пожара. Оле Кирк впал в отчаяние, он оценил масштабы ущерба, а также количество навсегда потерянных разработок. Однако бизнесмен решил продолжать, и не опустил руки.

Восстановление предприятие прошло максимально безболезненно. Наоборот, это событие стало новым толчком истории бренда Lego. Новая фабрика была более современной и масштабной. Кристиансен принимает судьбоносное решение, отказавшись от всех второстепенных продуктов. Акцент был сделан именно на детские игрушки.

Новая фабрика – это новый вызов для семейного бизнеса. Оле Кирк расширяет штат сотрудников до 40 человек. В 1946 году фирма Лего начинает выпускать детские кубики с различными рисунками и буквами. Спустя еще год Кристиансен решает запустить производство пластиковых игрушек, поэтому заказывает специальный станок из Великобритании, который обошелся ему в 30 000 крон.

История конструктора Lego начинается с изобретения первого кирпичика, который был изготовлен из пластика на том самом станке, заказанном из Великобритании. История появления первого кирпичика – пожалуй, наиболее туманная часть истории компании Lego. Некоторые источники сообщают, что кирпичик был придуман не на фабрике Кристиансена. Его создателем является британский изобретатель Хилари Пейдж. Кирпичик был отправлен Оле Кирку в качестве наглядной демонстрации того, на что способен дорогостоящий станок для работы с пластиком.

На родине изобретение Хилари Пейджа оказалось недооцененным, но основатель бренда Лего сразу понял важность кирпичика. Датчанин начал совершенствовать и модернизировать этот элемент, практически полностью видоизменил его дизайн. Впрочем, есть и другая теория, согласно которой аппарат для литья пластика был куплен в 1946 году в Дании, а не Великобритании. Спустя год Кристиансены приобрели у Пейджа права на использование его изобретение. Первый конструктор в истории Лего оказался неудачным.

Именно вторая версия упоминается на официальном сайте компании. О Хилари Пейдже там и вовсе нет ни слова. Поэтому белых пятен в этой истории предостаточно. По сей день непонятно, покупались ли права на использование наработок британского изобретателя или это миф. Конструкторы Lego всегда были уникальны. Даже первая модель позволяла соединять все элементы между собой без каких-либо ограничений. Именно этот принцип в дальнейшем станет фундаментальным для компании Лего.

Популярность игрушек датской компании стремительно росла, поэтому Кристиансены решили запатентовать, создаваемую продукцию. Процесс оформления всех необходимых документов занял чуть больше года. В 1954 году бренд Lego был запатентован официально, поэтому название начало появляться на игрушках фирмы.

Важным моментом в истории создания Lego стала поездка Готфрида в Англию. В процессе своего путешествия ему довелось пообщаться с агентом по закупкам. Есть и другая версия, что это был обычный покупатель, пришедший на выставку игрушек. Таинственный собеседник Кристиансена высказал ему недовольство производителями игрушек. Он считал, что практически все компании очень банально подходят к вопросу создания продукции.

После этой беседы Готфрид понял, как вывести фирму Лего на принципиально новый уровень. Он задумался о создании некой игровой системы, которая бы способствовала развитию детской фантазии. По возвращению домой Кристиансен-младший принялся разрабатывать новые подходы к созданию игрушек. К слову, ими сотрудники компании Лего пользуются до сих пор.

В основу новой бизнес-модели положено достижение максимальной прочности и доступности. На новый уровень вышла многообразность использования каждой игрушки. Чтобы продукция не устаревала, она должна была подходить мальчикам и девочкам разных возрастных групп. Готфрид тщательно изучал уже выпущенные товары, чтобы подогнать их под новые критерии. В истории Lego уже было несколько конструкторов, но они не пользовались колоссальным спросом, но только в этот момент Кристиансен-младший осознал, что за ними стоит будущее.

Все это привело к появлению на полках магазинов первых в истории бренда Лего наборов. Необычные конструкторы позволяли детям возводить собственные дома, и даже строить целые города. В наборы входили даже мелкие, но важные, элементы, например, светофоры и дорожные знаки. Компания не останавливалась на достигнутом, а дополняла наборы полезными деталями, создавала новые. Все это способствовало формированию Lego-мира. Разумеется, что это положительно отразилось на продажах.

Впрочем, история развития Лего не была столь простой и оптимистичной. Рынок далеко не всегда воспринимал новые идеи должным образом. В 1955 году Готфрид отправляется в Нюрнберг на очередную выставку игрушек, на которой он представил Lego System. Однако ноу-хау Кристиансенов не было воспринято специалистами. Система провалилась с треском.

СМИ и крупные магазины детских игрушек негативно отзывались о новом конструкторе, они не видели его перспектив. Вместе с тем у Кристиансена-старшего начались проблемы со здоровьем, поэтому в истории компании Lego начинается новая глава – бразды правления переходят к его сыну.

Молодой бизнесмен хотел доминировать на внутреннем рынке детских игрушек. Поэтому продолжал совершенствовать Lego System вместе со своими единомышленниками. В 1958 году была представлена обновленная технология крепления деталей. Улучшенный фиксатор располагался в нижней части элементов. В истории бренда Lego происходит резкий скачок, системы конструкторов все-таки покорили рынок.

60-е годы навсегда вошли в историю компании Лего как период расцвета. Фирма переросла статус датского бренда, и начала активную экспансию на страны Европы. В это время в городе Биллунд открывается первый парк развлечений Legoland. Его фишкой стали массивные фигуры, собранные из деталей конструктора. Разумеется, что в парке развлечений было множество аттракционов.

В год Legoland принимал свыше 2 миллионов посетителей. Компания получила дополнительный источник дохода, а также эффективный рекламный инструмент. История Лего больше не считалась семейным делом, поскольку компания трансформировалась в международную бизнес-империю. В течение следующих десяти лет велась активная работа по налаживанию поставок, внедрение новой системы управления, интеграция передовых маркетинговых практик в работу отдела продаж.

В 1951 году Кристиансен-старший перенес инсульт. Пока он находился в больнице, был представлен первый фильм Лего. По большому счету это была рекламная акция, направленная на привлечение новых клиентов, но для 50-х годов подобные эксперименты делала далеко не каждая компания.

Первый официальный фильм в истории Лего – Bionicle: Mask of Light. Его релиз на DVD состоялся в 2003 году. Созданием этой ленты занималась студия Creative Capers Entertainment, а продюсированием – компания Miramax. В течение следующих нескольких лет компания выпустила анимационные сиквелы Bionicle. В 2010 году на экранах дебютировал The Adventures of Clutch Powers.

В 2014 году студия Warner Bros представила полнометражный фильм Lego. В главной роли сыграл Крис Пратт. В общей сложности было выпущено на экраны более 15 фильмов. Бренд Lego также анонсировал запуск сериала.

Важной частью истории создания Lego является выход на рынок видеоигр. В 1997 году компания выпускает Lego Island. Дебютный проект оказался удачным, поэтому вслед за ними состоялся релиз двух игр – Lego Creator и Lego Racers. В дальнейшем компания продолжала выпускать видеоигры, посвященные всемирно известным сагам: Star Wars, Indiana Jones, Batman, Marvel Super Heroes.

Именно сотрудничество с Marvel позволило компании Lego выйти на новый уровень, а также продвинуться на рынке видеоигр.

В 2019 году многие компании, занимающиеся производством игрушек, сообщил о серьезных проблемах. Однако в истории компании Лего продолжается светлая полоса. Фирма анонсировала открытие 160 новых магазинов. Последние отчеты говорят о росте продаж на 4%. Лучше всего продаются наборы с героями киновселенной Marvel и фантастической саги “Звездные войны”. Традиционно популярные серии City, Technic, Creator и Friends также не утратили своей актуальности.

Операционная прибыль компании Lego сократилась на 16%, но это объясняется инвестиционной политикой, направленной на увеличение рыночной доли. В ближайших планах корпорации покорение китайского рынка. В начале 2020 года было открыто представительство в Мумбаи. Индийский рынок остается стратегически важным. Потенциальные покупатели – свыше 100 миллионов детей из семей среднего класса.

1 февраля 2020 года был представлен комплект МКС. Стоимость этого конструктора – $70. В процессе создания конструктора представители Лего консультировались с NASA. Игрушечная версия МКС была запущена в стратосферу. Запуск осуществлялся при помощи метеозонда. История компании Lego полна поучительных моментов. Она показывает, что даже семейный бизнес можно превратить в империю, при условии должного отношения к делу.