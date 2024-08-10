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Новости В океане между Гренландией и Канадой располагается древний континент
balthazar.club

В океане между Гренландией и Канадой располагается древний континент

Степан Артемьевский Авг 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В океане между Гренландией и Канадой располагается древний континент отключены 22 Просмотров

Кто бы мог подумать, что такое возможно! Но тем не менее, это – факт! Международная группа ученых-геологов нашла в Атлантическом океане древний небольшой континент.

 

Он расположен на дне водоема между Гренландией и Канадой, образование которого произошло в тот момент, когда Гренландия отделилась от Северной Америки. Протяженность находки – 400 км.

К таким выводам эксперты пришли изучив толщину коры земли. В ходе исследования было обнаружено, что в одном месте она доходила до 25 километров.

При этом, стандартная толщина коры на суше как правило не более 17 км, в океане – не более 18 километров. А тут – целых 25!

Ранее было принято считать, что утолщение произошло из-за вулканических процессов, однако недавно мнение специалистов изменилось.

Они сделали новые замеры гравитации и сейсмических данных, которые позволили предполагать, что имеют дело с маленьким континентом, размером которого, как мы уже сказали,  составляет около 400 километров.

 

 

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