KartinaTV рекомендует к просмотру

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Видеотека Premier – Сериал «Пять копеек». Премьера!

Восемь искателей приключений решают отправиться на поиски сокровищ, вдохновившись легендой о богатствах, спрятанных в одной из первых пяти машин, сошедших с конвейера завода «АвтоВАЗ». В погоне за золотом они даже не догадываются, что в действительности ищут своё истинное «я» и предназначение в жизни.

Видеотека START – Сериал «Дети перемен». Премьера этой осенью!

Семейная история на фоне переломного времени. Новый взгляд на сложные 90-е в сериале с Викторией Исаковой, Славой Копейкиным, Макаром Хлебниковым и Хетагом Хинчаговым. 45-летняя Флора Борисовна управляет троллейбусом и воспитывает троих сыновей. Полная оптимизма, она смогла создать крепкую семью, но суровое время вносит свои изменения. Теперь у Пети, Юры и Руслана появляются новые друзья, группировки и тайны. Уличные правила и жизнь «по понятиям» разъединяют братьев, превращая их из союзников в противников.

Видеотека Premier – Реалити-шоу «Свадьба вслепую». Премьера!

Главная сваха страны Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева соединят судьбы незнакомых мужчин и женщин, жаждущих серьезных отношений, с помощью брака вслепую. В течение недели новоиспеченные супруги будут жить под одной крышей, вести совместное хозяйство и преодолевать испытания, чтобы лучше узнать друг друга.

Видеотека START – Мультсериал «Машкины Страшилки»

Маша подросла и поняла, что у неё есть талант рассказчицы. Неугомонная девочка будет делиться с малышами своими историями о, казалось бы, страшных вещах. Однако все её рассказы из цикла «Машкины Страшилки» настолько добры и милы, что даже истории о темноте, пауках или монстрах, в итоге, заставят вас лишь посмеяться над собственными страхами.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9