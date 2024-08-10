Сильный дождь вызвал наводнение в Монреале

Сильный дождь в пятницу вызвал наводнения и временное закрытие дорог в районе Большого Монреаля.

По данным Québec 511, пострадали многочисленные автомагистрали и улицы.

Дорожное покрытие съезда R134 на мост Жака–Картье было серьезно повреждено из-за сильного дождя.

Съезд между шоссе 13 на север и автомагистралью А–520 на Запад было закрыто из-за скопления воды; на месте работали бригады.

Восточное шоссе 40 (Феликс–Леклерк) было лишь частично открыто (2 полосы) на съезде 62 (бульвар де ла Кот–Вертю) для движения автомобилей, застрявших на эстакаде. Затем оно снова закрылось из-за скопления воды.

Северная часть авеню Папино (A–19) между бульварами Анри–Бурасса и Гуин также была закрыта из-за скопления воды.

Соучредитель Resilience в Монреале Накусет обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь убрать воду из приюта. “В Resilience готовят до 1000 блюд в день, и сообщество полагается на их услуги“, – написала она. “Если вы можете прийти и помочь, пожалуйста, сделайте это. Подойди к задней двери в переулке и позвони в дверь.“

В общем, в Монреале прошел дождь…

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