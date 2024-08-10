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Сильный дождь вызвал наводнение в Монреале

Степан Артемьевский Авг 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Сильный дождь вызвал наводнение в Монреале отключены 25 Просмотров

Сильный дождь в пятницу вызвал наводнения и временное закрытие дорог в районе Большого Монреаля.

 

По данным Québec 511, пострадали многочисленные автомагистрали и улицы.

Дорожное покрытие съезда R134 на мост ЖакаКартье было серьезно повреждено из-за сильного дождя.

Съезд между шоссе 13 на север и автомагистралью А520 на Запад было закрыто из-за скопления воды; на месте работали бригады.

Восточное шоссе 40 (ФеликсЛеклерк) было лишь частично открыто (2 полосы) на съезде 62 (бульвар де ла КотВертю) для движения автомобилей, застрявших на эстакаде. Затем оно снова закрылось из-за скопления воды.

Северная часть авеню Папино (A19) между бульварами АнриБурасса и Гуин также была закрыта из-за скопления воды.

Соучредитель Resilience в Монреале Накусет обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь убрать воду из приюта. В Resilience готовят до 1000 блюд в день, и сообщество полагается на их услуги, написала она. Если вы можете прийти и помочь, пожалуйста, сделайте это. Подойди к задней двери в переулке и позвони в дверь.

В общем, в Монреале прошел дождь…

 

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