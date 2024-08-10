Житель Дорваля едва не стал жертвой изощренной банковской аферы

Житель Дорваля Райан Даргис говорит , что недавно он столкнулся с киберпреступностью и едва избежал захвата банковского счета .

Он один из нескольких человек, которые говорят, что стали жертвами подобных мошенничеств.

“Это вызывает столько беспокойства и нервозности, что ты действительно почти теряешь себя и чувство контроля“, – говорит Даргис. Недавно он получил сообщение от случайного номера, который представился агентом банка.

В сообщении говорилось, что банк обнаружил мошенничество с его счетом и что ему будет выслан код доступа, который он должен сообщить.

Даргис позвонил в RBC напрямую для подтверждения и сказал, что банк предупредил его о мошенничестве.

“Этот человек буквально пытается использовать любую уязвимость, которая у вас есть“, – говорит он. Цифровые мошенничества становятся настолько изощренными, что на них попадаются даже эксперты. “На самом деле я тоже стал жертвой одного из них”, – говорит Терри Катлер, эксперт по кибербезопасности.

“Все это сводится к повышению осведомленности, потому что появляется так много новых случаев мошенничества“.

Катлер объясняет, что при утечке банковских данных информация о клиентах может быть продана в даркнете по самой высокой цене.

Это означает, что у мошенников уже могут быть номера кредитных карт и контактная информация своих жертв.

Им просто нужно пройти двухэтапный процесс верификации, чтобы получить доступ к учетной записи.

Он добавляет, что банки должны быть привлечены к ответственности, если они не в состоянии защитить клиентов.

“Если этот человек всегда заходил в систему из Монреаля, а теперь его учетная запись регистрируется из другой страны, например, с совершенно нового устройства, он должен был сопоставить это и сказать: “Эй, это незаконно“.

В своем заявлении представитель RBC сообщил, что представители или сотрудники банка никогда не будут просить клиентов предоставить одноразовые коды доступа, отправляемые с помощью текстовых сообщений, электронных писем или голосовой почты.

Пресс-секретарь говорит, что если у клиентов возникнут какие-либо сомнения, они должны позвонить в банк, как это сделал Даргис.

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