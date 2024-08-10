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Общество Криминал Житель Дорваля едва не стал жертвой изощренной банковской аферы
Аферисты могут представиться работниками государственных органов

Житель Дорваля едва не стал жертвой изощренной банковской аферы

Степан Артемьевский Авг 10, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Житель Дорваля едва не стал жертвой изощренной банковской аферы отключены 23 Просмотров

Житель Дорваля Райан Даргис говорит, что недавно он столкнулся с киберпреступностью и едва избежал захвата банковского счета.

 

Он один из нескольких человек, которые говорят, что стали жертвами подобных мошенничеств.

Это вызывает столько беспокойства и нервозности, что ты действительно почти теряешь себя и чувство контроля, говорит Даргис. Недавно он получил сообщение от случайного номера, который представился агентом банка.

В сообщении говорилось, что банк обнаружил мошенничество с его счетом и что ему будет выслан код доступа, который он должен сообщить.

Даргис позвонил в RBC напрямую для подтверждения и сказал, что банк предупредил его о мошенничестве.

Этот человек буквально пытается использовать любую уязвимость, которая у вас есть, говорит он. Цифровые мошенничества становятся настолько изощренными, что на них попадаются даже эксперты. На самом деле я тоже стал жертвой одного из них”, говорит Терри Катлер, эксперт по кибербезопасности.

Все это сводится к повышению осведомленности, потому что появляется так много новых случаев мошенничества.

Катлер объясняет, что при утечке банковских данных информация о клиентах может быть продана в даркнете по самой высокой цене.

Это означает, что у мошенников уже могут быть номера кредитных карт и контактная информация своих жертв.

Им просто нужно пройти двухэтапный процесс верификации, чтобы получить доступ к учетной записи.

Он добавляет, что банки должны быть привлечены к ответственности, если они не в состоянии защитить клиентов.

Если этот человек всегда заходил в систему из Монреаля, а теперь его учетная запись регистрируется из другой страны, например, с совершенно нового устройства, он должен был сопоставить это и сказать: Эй, это незаконно.

В своем заявлении представитель RBC сообщил, что представители или сотрудники банка никогда не будут просить клиентов предоставить одноразовые коды доступа, отправляемые с помощью текстовых сообщений, электронных писем или голосовой почты.

Пресс-секретарь говорит, что если у клиентов возникнут какие-либо сомнения, они должны позвонить в банк, как это сделал Даргис.

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