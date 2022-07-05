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Общество Животные На ферме вблизи Монреаля погибли 1200 свиней
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Пожар на ферме по выращиванию клюквы 4 июля. Фото Эрик Уэлье.

На ферме вблизи Монреаля погибли 1200 свиней

Megan Jorgensen Июл 5, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Происшествия, Экономика Оставить комментарий 17 Просмотров

В результате пожара погибли не менее 1200 свиней на свиноводческой ферме в Saint-Hyacinthe

Два крупных пожара на фермах в Квебеке в один день, 4 июля. Погибло много животных.

После обеда 4 июля, в понедельник, вспыхнул крупный пожар на свиноводческой ферме в Saint-Hyacinthe, городке, расположенном в непосредственной близости от Монреаля. Несмотря на все попытки потушить огонь, ферма сгорела почти полностью. Не меньше половины поголовья свиней были уничтожены огнём, а это, согласно примерным подсчётам, не менее 1200 животных.

Огонь вспыхнул в центральном помещении, большом зале, длиною в 100 метров, который сгорел полностью, но удалось отстоять соседние помещения. Всего на тушении пожара были задействованы 50 пожарных, большая часть которых прибыла из Шамбли и Монреаля.

В этот же день рано утром 4 июля вспыхнул пожар в городке Sainte-Clotilde-de-Châteauguy, где сгорели склад и офис предприятия, которое занимается выращиванием и сбором клюквы.

А чуть раньше, 1 июля сгорела ферма Ланси в районе Центр Квебека, причём в этом случае ущерб составил миллион долларов.

Как правило, сельскохозяйственные предприятия горят из-за неполадок в электропроводке, и каждый год в Квебеке горят десятки ферм.

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