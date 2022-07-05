Работнику переплатили зарплату. Заплатили больше в 330 раз!

Во всём мире газеты и выпуски новостей обсуждают анекдотичный случай, имевший место пару недель назад в Чили (но в газеты случай попал только что)

Служащий получил сумму, в 330 раз выше полагающейся зарплаты за две недели работы. И сбежал.

Хотя вряд ли пострадавшая компания назовёт дело анекдотичным, её руководству не до смеха.

Одним словом, некий работник компании, работавший в техническом отделе фирмы CIAL (концорсиум по промышленной обработке продуктов питания), получив на свой банковский счёт двухнедельную зарплату, слегка удивился. Вместо 700 американских долларов, которые причитались ему за работу, он получил 250 тысяч долларов, то есть в 330 раз больше заработанной суммы (разумеется, зарплаты в Чили выплачиваются в песо, поэтому в описании дела в других странах для удобства читателей приводятся валюты, понятные читателю).

Увидев на своем счету 250 тысяч долларов США, работник удивился, но тут же позвонил в бухгалтерию предприятия и честно доложил о случившемся, пообещав, что он лично явится в банк на следующее утро и вернёт деньги (для возврата такой суммы необходимо его личное присутствие).

Утром, однако, в банк служащий не явился, а когда руководство фирмы позвонило в банк, выяснилось, что там вообще ни о чём не знают.

Дозвонились до служащего, который пояснил, что он переволновался, долго не мог ночью заснуть, поэтому проспал, и вот сейчас уже бежит в банк.

Это был последний разговор с новоявленным богачом. После этого он перестал отвечать на звонки, а на следующий день отправил в компанию письмо с заявлением об увольнении по собственному желанию, причём письмо было отправлено через адвоката.

Нет сомнений, что человек на самом деле хотел вернуть деньги, но кто-то надоумил его этого не делать, а посоветоваться с адвокатами, что он и сделал. А те убедили работника, что он может полученные деньги присвоить. Чтобы его не обвинили в воровстве, он официально уволился, а полученные деньги, очевидно, считает выходным пособием или премией.

Сложно судить, насколько в действиях хитреца присутствует состав преступления – возможно, мы не знаем всех деталей и обстоятельств дела (возможно, в рабочем контракте есть фраза о том, что любая выплаченная сумма не может быть потребована назад и т.д.)

Но то, что герой рассказа тут же исчез, показывает, что в полной безопасности он себя не чувствует. Фирма уже пообещала подать иск и сделать всё возможное для возврата потерянных сумм, но чем закончится дело, никто пока не знает. Никто не знает также, как виновник путешествует с чемоданами денег (речь же о песо, а их по объёму гораздо больше, чем эквивалент в долларах.

В чилийских и испаноязычных соцсетях, дело активно обсуждается, причём участники дискуссий приводят статьи из административного и уголовного кодексов, из правил и подзаконных актов Министерства финансов Чили, из распоряжений по управлениями и т.д. Мнения разделились, и сложно сказать, кто кого одолеет.

Одним словом, проверяйте всегда свои банковские счета – не переплатили ли вам зарплату в 330 раз больше положенного. И держите наготове чемоданчик, чтобы можно было быстро удрать. Хотя, надо сказать, 250 тысяч американских долларов не такая уж большая сумма, чтобы сбежать на Багамы.