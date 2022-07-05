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Новости Новости Канады Опасно и опрометчиво: молодые жители Торонто проехались на крыше метро в честь Дня Канады

Опасно и опрометчиво: молодые жители Торонто проехались на крыше метро в честь Дня Канады

Olga Fedak Июл 5, 2022 Новости Канады, Общество, Отдых, Происшествия, Это интересно Оставить комментарий 37 Просмотров

А в Монреале юные экстремалы пострадали во время автосерфинга.

Транспортная комиссия Торонто (TTC) расследует “невероятно опрометчивый трюк”, снятый в скоростном транспорте Скарборо.

Видео, размещенное на YouTube 1 июля, показывает двух мужчин в масках с канадскими флагами, которые “серфингуют” на крыше движущегося поезда метро на линии 3. Затем двое людей спрыгивают, когда поезд входит на станцию ​​Кеннеди, и убегают с места происшествия. Видео опубликовано с заголовком “Отмечаю величайшую страну на земле, катаясь на поездах в моем родном городе. С Днем Канады”.

Правда транспортное агенство совсем не оценило поздравления и начало расследование.

“Само собой разумеется, что подобные трюки невероятно опасны и незаконны. Они могут привести к серьезным травмам или смерти, а также к задержкам обслуживания и массовым неудобствам для наших клиентов”, — говорится в заявлении ТТС.

Представитель агенства Стюарт Грин добавил, что виновные могут быть оштрафованы на 425 долларов за несоблюдение устава TTC, но также могут быть привлечены к уголовной ответственности полицией за причинение вреда собственности.

Специалисты компании “извлекают видеоматериалы с вокзалов и поездов”. Однако в настоящее время ещё нет описания подозреваемых и более подробной информации о том, что произошло.

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