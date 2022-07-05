Француз из Квебека назначен министром промышленности Франции

Месье Ролан Лекюр (Roland Lescure), гражданин Франции и Канады, квебекский предприниматель и французский политик, назначен министром промышленности Франции

Новым министром промышленности Франции стал квебекский финансист, он же, французский политик? Теперь Францию ждёт расцвет промышленности!

Заявление о назначении месье Лекюра было сделано в понедельник, 4 июля, в рамках перетасовки кабинета министров Французской республики.

Ролан Лекюр работал в Сберегательной кассе Квебека (Caisse de dépôt et placement du Québec) – одной из самых крупных финансовых компаний, большую часть акций которой держит государство. Нынешний министр промышленности Франции занимал пост заместителя директора этой компании. Одновременно, он увлекался европейской политикой, и будучи гражданином и Франции, выставил в 2017 году свою кандидатуру на пост депутата Национальной Ассамблеи Франции, представляющего интересы французских граждан, проживающих в Северной Америке. Тогда Лекюр одержал победу, а в этом году он вновь боролся за депутатский мандат и вновь стал депутатом, получив 55,63% голосов.

В связи с переходом на работу в качестве министра, Лекюр передаёт мандат депутата Христоферу Вейсбергу, который теперь и будет представлять интересы французов, проживающих в Северной Америке. Сам же Лекюр теперь будет проживать в Париже.