В Канаде обязали маркировать вредные для здоровья продукты питания

Правительство Канады обязало производителей ставить специальную маркировку на лицевую сторону продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара или натрия.

Новое правило начнет действовать в 2026 году. За это время пищевые компании могут подготовиться и при необходимости пересмотреть свои производственные процессы и в некоторых случаях улучшить рецептуру своих продуктов, заявила министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо.

В канадском Министерстве здравоохранения заявили, что маркировка нездоровой пищи — ключевая составляющая Стратегии здорового питания, которая в том числе направлена на то, чтобы «упростить осознанный выбор продуктов питания для канадцев и снизить риск хронических заболеваний, связанных с питанием», цитирует издание Just Food.

Ассоциация Food, Health & Consumer Products of Canada, которая объединяет канадских производителей продуктов питания, назвала «нереалистичной» дату введения новой маркировки. «Производители продуктов питания и напитков уже сталкиваются с беспрецедентными проблемами, связанными с инфляцией, нехваткой рабочей силы и сбоями в цепочках поставок, вызванными Covid», — написала организация в своем твиттере.