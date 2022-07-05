TD: Ожидается, что цены на жилье в Канаде упадут на 19% к 2023 году

По словам крупнейшего кредитора страны, поскольку более высокие процентные ставки продолжают сокращать покупательную способность, а растущая инфляция не показывает никаких признаков замедления, цены на жилье и продажи в Канаде значительно упадут.

TD Bank официально понизил свой прогноз по рынку жилья по сравнению с мартовским прогнозом из-за ужесточения денежно-кредитной политики более быстрыми, чем ожидалось, темпами. Банк Канады (BoC) с марта трижды повысил свою ставку кредитования Овернайт (OLR), в результате чего базовая стоимость заимствования составила 1,5% с рекордно низких 0,25%, на которых она колебалась на протяжении всей пандемии. Поскольку потребительские кредиторы основывают свою себестоимость заимствования на этой ставке, квалификационные пороги и платежи заметно повысились для различных ипотечных кредитов и кредитных продуктов.

Это будет продолжать оказывать сильное давление на активность на рынке жилья, говорит банк, который в настоящее время прогнозирует снижение продаж жилья в Канаде на 33% “от пика до минимума” с 1 квартала 2022 года по 1 квартал 2023 года, прежде чем покупательская активность начнет стабилизироваться. В целом, продажи упадут на 23% в годовом исчислении в этом году и на 12% в следующем.

Это приведет к падению средних цен на жилье на 19% за тот же период времени. “Однако, – говорится в пресс-релизе TD, – цены на жилье, ”вероятно, после этого будут умеренно расти наряду с некоторым восстановлением спроса”.

По данным Канадской ассоциации недвижимости, продажи жилья в стране быстро снизились после первого повышения BoC, при этом активность упала на 21,7% в годовом исчислении и на 8,6% в месячном исчислении в мае. Цены упали на 4,6% по сравнению с апрелем, составив в среднем 711 116 долларов, что более чем на 100 000 долларов меньше, чем пик цен, зафиксированный в феврале.

TD ожидает, что наибольшее падение цен будет ощущаться в Онтарио и Британской Колумбии, поскольку стоимость жилья вернется ближе к фундаментальным показателям после “значительного ухудшения доступности во время пандемии”, в то время как в Квебеке будет наблюдаться рост цен, хотя и скромный, после его собственного роста цен в начале 2020 года.

Однако прерийным провинциям предстоит значительная коррекция. В Альберте “ожидается, что продажи значительно сократятся по сравнению с их рекордными максимумами. Тем не менее, они должны оставаться ближе к уровню до пандемии, чем в Британской Колумбии и Онтарио, до 2023 года, поддерживая более жесткие рынки и более сильный рост цен”.

Провинция Альберта за последние пару лет пережила резкий всплеск спроса, популярная как среди инвесторов, так и среди покупателей жилья для конечных пользователей из-за относительно более низкой средней цены на жилье по сравнению с другими крупными городскими центрами Канады; базовые цены на жилье в Калгари и Эдмонтоне находятся в пределах 400 000 – $Диапазон 600 000 долларов, в отличие от более чем 1,2 млн долларов в Большом Торонто и Большом Ванкувере.

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