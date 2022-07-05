REM или велодорожки: что важнее и предпочтительнее городу?

Мэры двух муниципалитетов и двух районов усиливают давление на Департамент транспорта и размещения Квебека (CDPQ), чтобы воспользоваться неким простоем с вводом в эксплуатацию западных ветвей метрополитена Réseau express (REM) для интеграции проекта велосипедного маршрута, давно уже ими разрабатываемом.

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Мэр Пьерфонд-Роксборо Димитриос Джим Бейс и мэр района Сен-Лоран Алан ДеСуза призвали Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) действовать незамедлительно и сделать возможным соединить Сен-Лоран с Дю-Монтань, проходя через Пьерфонд-Роксборо и Лаваль. Заявленный маршрут занимает около 20 километров.

Способствуя активному развитию общественного транспорта, но при этом поддерживая спортивную активность в своих районах, идея главной велосипедной дорожки с востока на запад, соединяющей вокзал Монпелье (Сен-Лоран) с парком Арбр (Пьерфонд-Роксборо), также могла бы обеспечить доступ к Северному побережью через переход по старому железнодорожному мосту на остров Бигра Лаваля, который находится в Ривьер-де-Прери между Пьерфонд-Роксборо, Сент-Дороте и островом Бизар.

“Велосипедный маршрут – это крупный проект для жителей северо-западного Монреаля, для которых возможности передвижения ограничены”, – сказал ДеСуза в июне, добавив, чтот будет способствовать доступу к важным центрам занятости. К каким – указано не было.

По его словам, проект обсуждается с 2016 года, и к воплощению этой идеи присоединились два новых человека: мэр Сент-Юсташа Пьер Шарон и мэр Дю-Монтань Дени Мартен.

“Было бы шагом назад помешать завершению проекта велосипедного маршрута в то время, когда города работают рука об руку над развитием транспортной инфраструктуры для облегчения поездок между островом Монреаль и внешними регионами”, – пишут они. “Нашим гражданам нужны альтернативы мобильности в условиях пробок… Мы признаем, что существуют некоторые проблемы, связанные с велосипедным маршрутом, – говорят они, – но мы готовы работать с Комиссией, чтобы найти безопасные и реалистичные решения, для того, чтобы проект увидел свет.