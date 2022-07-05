Евросоюз отказал Польше в финансовой поддержке

Отказ Евросоюза принимать изменения в польском законодательстве, снимающие противоречия в вопросе верховенства закона в Польше, стал для Варшавы неожиданным и “тяжелым” ударом

Немецкое издание Die Welt пишет о том, что Евросоюз своими решениями неприятно и неправильно отнесся к Польше, а цитируя издание “нанес тяжелый и неожиданный удар по Польше”. Речь идет о выделении 35 миллиардов евро, которых Варшава никак не может дождаться.

Проблема — в дисциплинарной комиссии для судей, которые работали в Польше. В Брюсселе их деятельность была признана нарушающей принципы европейского правосудия — независимости судебной системы. В Польше же сначала решили не закрывать эту комиссию, затем, под нажимом ЕС, все же закрыли. Но и новыми поправками и изменениями, в Брюсселе остались недовольны.

Под этим предлогом ЕС отказывается передавать Польше финансовую помощь. Между тем правительство Анджея Дуды в ней отчаянно нуждается: в стране серьезная инфляция, спад экономики и четыре миллиона беженцев из Украины. И финансы от ЕС крайне нужны стране. Но Евросоюз молчит.

Издание пишет: “Европейская комиссия решила, что Польша не выполнила условия для получения средств из Европейского фонда восстановления, что является тяжелым ударом для консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал еще в июне. Ожидалось, что Польша получит 35 миллиардов евро после визита в Варшаву председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Le Monde отметил, что в стране “напряженная экономическая ситуация” и что инфляция в мае составила 13,9 процента, “один из самых высоких показателей в Европе”.