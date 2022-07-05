Новое расписание монреальского парка аттракционов La Ronde

Напоминаем, что парк – лучшее место для наблюдения за фейерверками.

Парк Ла Ронда сокращает часы работы в предстоящем летнем сезоне. Об этом было объявлено на прошлой неделе перед началом продаж сезонных абонементов.

В этом году парк не будет работать по понедельникам. Исключение составят праздничные понедельники 5 сентября и 10 октября.

Также в дни фейерверков парк будет работать только с 14-00, зато закрываться в 23-30.

Суббота, 9 июля.

Среда, 13 июля.

Суббота, 16 июля.

Среда, 20 июля.

Среда, 27 июля.

Среда, 3 августа.

Суббота, 6 августа.

В остальные дни парк работает с 10-30 до 19-00. За расписанием работы парка лучше следить на сайте.

В предыдущие годы парк развлечений работал 7 дней в неделю и нововведение очень расстроило посетителей.

Постоянные клиенты признались, что рады, что не купили сезонные абонементы. Другие заявили, что с таким расписанием это будет последний год, когда они всё-таки купили безлимитные билеты.