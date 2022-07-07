Рынок недвижимости и развод: легко ли разделить бывший очаг?

Развод… Любовный разрыв приводит к обнищанию бывших супругов, особенно когда уних есть ребенок. Однако сегодня люди, которые расстаются, сталкиваются с новой стеной, которая вырастает перед ними : недоступность рынка недвижимости.

Новости о резком росте цен на жилье известны всем, но мы не осознаем этого в полной мере до тех пор, пока не столкнемся напрямую; мы не осознаем, что то, что можно было позволить себе работающей паре, будет полностью недоступно одиночке.

Разведенные пары консультируются с юристом, желая продать дом или пересмотреть завещания. Из-за отсутствия возможности что-то купить, бывшие супруги иногда решают жить совместно в своем доме, как бы странно это не было.

За последние пять лет цены на проживание одной семьи в Квебеке подскочили на 80%. Конечно, такое повышение стоимости предвещает хорошую прибыль, но оно также делает невозможным для бывших супругов покупать долю друг друга.

Это меньшее зло для пар без детей, но начинаются проблемы, когда перевести ребенка из его школы в другую и найти два новых объекта недвижимости на разумном расстоянии от школы, в доступных районах и достаточно больших, чтобы обеспечить совместную опеку.

А что, если перепродать совместный дом? Пары, которые не продержались долго, подвергаются большему риску оказаться в этой ситуации. Стоимость их дома возможно и велика, но за время совместного проживания было возвращено мало ипотечного кредита. Со всеми расходами, вызванными разводом, включая штраф за досрочное погашение ипотеки, от прибыли, полученной при продаже, остается совсем немного средств.

Несомненно, что больше всего удивляет, так это эффект повышения процентных ставок. Бывшим супругам просто отказывают в финансировании.

«Немедленное решение – это аренда квартиры, краткосрочная или долгосрочная» – говорит специалист по финансовому планированию Люк Дюбе, для которого такая ситуация становится все более привычной.

Только с января фиксированные ставки по пятилетним ипотечным кредитам удвоились с 2,5 % до 5%. Плавающая, более низкая, поднимается с большой скоростью, и неизвестно, где остановится ее подъем. Влияние на способность оплаты по кредиту у новых домовладельцев, у которых и без того имеются высокие ежемесячные платежи, огромна.

Ипотечный брокер Брайан Ла Гаага философствует: “в сложившихся обстоятельствах некоторым парам будет интереснее работать над поддержанием своих отношений, а не думать о разлуке при первой же проблеме”.

Если эти попытки обернутся неудачей, нужно, по крайней мере, пересмотреть свои ожидания и способности что-либо дать своему ребенку.

Проконсультируйтесь с ипотечным брокером, но будьте осторожны с рискованными решениями. Некоторые ипотечные кредиты с плавающей ставкой могут показаться привлекательными, но часто заемщик не выплачивает ни копейки капитала после первого пятилетнего срока. В условиях, когда цены могут снизиться, это опасно.

А лучше всего – жить в мире и любви и совместно платить ипотеку!

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы