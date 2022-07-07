Французские депутаты «поженили» Макрона и Ле Пен

Депутаты хотели таким образом осудить тех из президентского большинства в Национальном собрании, кто отдал голоса за партию Марин Ле Пен.

Депутаты левой французской оппозиции отпраздновали фиктивное бракосочетание президента Франции Эммануэля Макрона и лидера правой политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает французский телеканал BFMTV 6 июля.

Телеканал рассказал, что депутаты коалиции левых сил Франции «Новый народный экологический и социальный союз (Nupes)» провели 6 июля перед зданием Национального собрания церемонию «бракосочетания». Роли «Молодоженов» играли одетые в белую одежду депутаты в масках с лицами двух политиков.

Депутаты хотели таким образом осудить тех из президентского большинства в Национальном собрании, кто отдал голоса за партию Марин Ле Пен.

Напомним, 12 и 19 июня во Франции прошли выборы депутатов Национального собрания Франции. Ранее сообщалось, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», даже войдя в коалицию с тремя другими партиями, не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате по результатам второго тура парламентских выборов.

Президентский блок «Вместе!» получил 245 мандатов из 577 вместо минимально необходимых 289. Второе место заняла коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз (Nupes)» под предводительством партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, получившая 131 мандат. На третьем месте оказалась крайне правая партия Марин Ле Пен с 89 мандатами.