Движение за французский Квебек требует ужесточение языковой политики

Движение за французский Квебек сочло совершенно недостаточными новый языковой закон и подзаконные акты

Влиятельная ассоциация, выступающая за ужесточение языковой политики, требует новых изменений в языковой политике Квебека.

Хотя новый языковой закон, регулирующий роль французского языка в отношениях с государственными учреждениями, в образовательной и даже в бытовой сфере (скажем, меню ресторанов, рекламные объявления и многое другое) только что принят, он уже вызвал бурю протестов. И речь сейчас не об англоязычных жителях, их ассоциациях, депутатов и юридических инстанциях, так или иначе осуждающих новые положения. Речь именно о франкоязычных ассоациациях, которые сочли новые положения слишком мягкими, благодушными и толерантно-непреличными.

Довольно известная и пользующаяся влиянием в обществе организация Движение за французский Квебек (Mouvement Québec Français – MDF) сделала официальное заявление, сформулировав требования к языковой политике и потребовав изменений в положениях ряда статей.

Например, в нынешнем варианте языкового закона №96 чётко говорится о том, что все те жители Квебека, которые общались с провинциальными правительственными и государственными учреждениями на английском языке, имеют право продолжать общение на этом языке (речь, конечно, в первую очередь, о переписке по самым разным поводам между гражданами у министерствами, отделами, мэриями и прочими службами). По мнению Движения, это ошибочное решение, потому что при обсуждении и принятии нового варианта языкового закона, не был оценен процент жителей, предпочитающих в общении с госорганами английский язык, а таких людей слишком много, их необходимо привести к необходимости понимания важности общения на французском языке.

MQF провело свой собственный анализ и пришло к выводу, что в мае 2021 года (месяц и год выбраны в качестве примера, но, разумеется, сегодня, ситуация вряд ли кардинально изменилась) более 12% всех квебекских жителей общались в официальными организациями на английском, а это свыше миллиона человек!

Что касается пенсионеров, то свыше 15% лиц пожилого возраста общаются на английском, то есть, более 1 миллиона 122 тысяч человек.

Согласно новому закону, все эти лица могут продолжать вести переписку и получать уведомления на языке Шекспира, то есть, процент лиц, общающихся с официальными органами на английском, выше официально признанного уровня в 9% англоязычных жителей Квебека. По мнению Движения, доказано, что 94% квебекцев могут свободно вести разговор и переписку на французском, посему и необходимо привести всех “отказников” к пониманию необходимости общения на официальном языке.

Движение за французский Квебек собирается поставить вопрос о реформировании положений языкового закона и потребовать у всех политических партий Квебека занять чёткую позицию в этом отношении, дабы показать избирателям, защищают ли они французский язык в Квебеке или нет.