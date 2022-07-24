Канадские приключения Эстер Брандо

Из истории Канады или о женской храбрости – первая иудейская женщина в Канаде

Любопытная история о том, как в Канаду прибыла и обустроилась первая женщина иудейского исповедания.

Чтение выходного дня (Но не только): В 17ом и 18ом веках французские власти разрешали селиться в Канаде только католикам. Все остальные — протестанты, иудеи, магометане, буддисты и прочие отщепенцы-нечестивцы не имели права даже одной ногой ступить на священную канадскую землю. Запрет касался даже экипажей торговых судов, членам которых приходилось получать особое разрешение на выход на берег.

Запрет вступил в действие в 1627 году, то есть в первые годы существования Канады, когда кардинал Ришелье издал соответствующий указ (а король Луи XIII — тот самый, которого мушкетёры оберегали от напастей, его подписал). К концу века про указ подзабыли, стали допускать всяческие вольности, как то: махнули рукой на прогулки всяких там голландских моряков в увольнительные по запретным территориям, например. Тогда король Луи XIV, он же Король Солнце, напомнил о запретах, ещё раз чётко прописав в очередном эдикте, что единственной религией Канады является католическая, а всяким там гугенотам и евреям категорически запрещено в колонии появляться.

И до 1738 года всё идёт, как прежде. Если протестант какой и заявится, то только в качестве солдата вражеской армии, которого тут же выдворяют с боем. Ну, иногда доблестные канадские войска совершают вылазки на сопредельные территории, где захватывают пленных. Со взрослыми разговор, конечно, короток — выкуп или, извини, денег нет, тогда голова с плеч… С детишками сложнее — их крестим в единственно правильную католическую веру, учим французскому языку и одеваем в наши камзолы. Традиции такие народные, устои многлетние, не мы ставили, не нам и отменять.

Всё меняется в 1738 году, когда в Квебек прибывает симпатичная девушка по имени Эстер Брандо (Esther Brandeau). Сходит с корабля переселенцев, селится на окраине города и начинает жить-поживать и добра наживать. Да и прибыла-то она под мужским именем (Жак Лафарг – Jacques La Fargue), только каким-то образом то ли открылась, то ли разоблачили. Но это как раз не главное, хотя грех для порядочной девицы в брюках ходить, ведь так, спаси господи, ещё и курить станет.

Главное, что девица в церковь почему-то не ходит, мессы пропускает, ни на одной исповеди не была. А вот это уже серьёзно. Девушку вызывает сам епископ: – Ты чего это прихожан мутишь, смуту сеешь, или грехов полно, ну, так господь добр, покайся…

А та ему в ответ, мол, извините, батюшка, но я иудейка, так что, никаких исповедей.

Епископ чуть не в обморок. Пришёл в себя и говорит: – Бывает, не повезло, что ж поделаешь. Не бойся, я сам тебя покрещу, на какое число назначаем обряд?

А Эстер ему: – Не, извините, святой отец или как Вас там, но в родной вере родилась, в родной и помру, мы, Брандо, присягу не меняем.

Епископ по столу кулаком: – Да знаешь ли ты, коварная искусительница, что твоим единоверцам запрещено в Канаде жить? Что вы, что проклятые гугеноты с маврами — одним миром мазаны, так и хотите извести святую нашу веру, скажи спасибо, что просто изгоняю из страны, а не на кол!

А эта девица, что бы Вы думали? Вместо того, чтоб возблагодарить за милость, подбоченясь отвечает епископу: – У вас, отец святой, руки коротки. Чтоб меня выслать, требуется отдельный королевский указ, раз я уже здесь обсновалась и домик выстроила. Раньше думать надо было!

– Да кто ж раньше знал твою подлую иудейскую натуру? – возмущенно-праведно восклицает пастырь.

А эта, что бы вы думали, нагло так: – А это уж не моё дело, раз проворонили. Вы теперь в Париж пишите, объясняйте королю, как тут дело на самотёк пустили, бдительность притупили, кто виноват и кого сажать надо за вольнодумство. К тому ж у меня денег нет, все на строительство домика ушли, благо, тот копейки стоит, но всё же.

Ох, тут такое началось… Епископ валит вину на светские власти — проморгали тут такое, родина в опасности, враг у ворот, к оружию, граждане. Те отбиваются, мол нету закона, чтоб народ, сходя с корабля крест показывал или исподнее поднимал.

К тому же в королевском эдикте ясно сказано, что нарушители высылаются за счёт самого нарушителя, а у девахи полкорзины картошки в собственности, да и та уже проросла.

Год власти воевали. А чем дело кончилось, тут история тёмная. По одной версии, Эстер посадили на корабль, оплатив билет за счёт казны, и отправив во Францию, девица год погуляла по Канаде, вернулась полная впечатлений. По другой версии, осталась в стране, только имя сменила, чтоб глаза не мозолить, нашла нормального мужика и прожила до прихода новой власти, в 1760 году, когда британские захватчики отменили запрет на иноверцев.

Как бы то ни было, в истории Канады Эстер Брандо стала первой женщиной не католичкой, которая прибыла в страну и в ней обосновалась.

Изучаем вдумчиво, размышляем над тайнами мироздания: