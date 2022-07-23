Рецепты соусов с авокадо

Соусы с авокадо – несколько кулинарных рецептов в помощь домохозяйке (и домохозяину – нет дискриминации!

Четыре замечательных кулинарных рецепта соусов (и пасты) на основе авокадо.

Авокадо – плод интересный, вкусный, полезный. Рецептов с авокадо полным полно, и вот, на сей раз, предлагаем четыре рецепта соусов с этим плодом:

Простой соус авокадо

Если обнаружился в холодильнике завалявшийся на нижней полочке плод авокадо. Не то, чтобы испортился, но свежесть потерял. Выбрасывать жалко, однако.

Ну, вот и сделайте соус из авокадо. На удивление прилично получится.

Итак :

Плод авокадо почистили, разрезали, косточку удалили

Мякоть раздавили вилкой

Залили лимонным соком одного лимона

Смешали с тремя столовыми ложками густой сметаны

Добавили столовую ложку белого хрена

Посыпали толчёной долькой чеснока

Перемешали до однородной массы

Можно поэкспериментировать с добавлением острого перца (кайенского, например) или чили

Если слишком густой соус получается, добавьте сметаны – еще одну ложку, должно хватить.

Как приправа к салату из помидоров или как подлива к овощным блюдам – весьма интересно и неожиданно! Разумеется, объедение!

Соус из авокадо и сыра

Рецепт предисловий не требует. Разве что, упомянем, что прекрасные бутерброды можно с этим соусом делать. Ну, ещё добавим, что можно сказать, что это и не соус вовсе, а паста-намазка:

200 граммов твердого не очень пахучего сыра натираем на терке

Добавляем 100 граммов грибного сыра (сыр с грибами) – тоже натираем на терке

Добавляем одну средних размеров луковицу, пропущенную через мясорубку

Заливаем соком одного лимона и всю смесь перемешиваем

Теперь тщательно смешиваем со стаканом томатного сока

Приправляем перцем и солью по вкусу

Ставим на часик в холодильник на верхнюю полку – ближе к морозилке, но не в саму морозилку. Одним словом, охлаждаем соус

В охлажденный соус добавляем взбитый белок

А вот теперь добавляем пюре из авокадо (растереть плод – это просто) Можно два или даже три плода авокадо – по вкусу

Соус можно намазывать на гренки – вкуснотища!

Острый соус из авокадо

Напомню, что авокадо, кроме своей причастности к изготовлению самых вкусных салатов и всевозможных намазок, ещё и великолепный ингредиент соусов. Вот мы с вами и приготовим ещё один из множества острых соусов с авокадо.

С одного мясистого помидора снимаем кожицу, обдав помидор кипятком, а затем помидор режем кубиками

Один плод авокадо режем напополам, удаляем косточку, вычерпываем мякоть, раздавливаем

Варим вкрутую одно яйцо и измельчаем его

Рубим мелко одну небольшую луковицу

Смешиваем ингредиенты

Вливаем в смесь шесть столовых ложек оливкового масла, две столовые ложки любого уксуса (вкус соуса будет меняться в зависимости от уксуса)

Добавляем половину чайной ложки соли

Посыпаем петрушкой

Соус готов. Очень хорош к жаркому, к мясу на гриле, к овощам.

Паста из авокадо

Добавление авокадо позволяет получать просто изумительные начинки и салаты… Но о салатах в другой раз, а вот пример пасты с авокадо. Готовится просто, без особых изысков. Пробуем и наслаждаемся…

Ингредиенты:

Авокадо – один плод

Сметана густая – одна столовая ложка

Лимонный сок – от одного лимона

Каперсы – граммов 30

Луковица – одна

Петрушка – один средний пучок

Кайенский перец – щепотка

Яйцо – одно

Готовим пасту:

Сметану растираем с лимонным соком Приправляем кайенским перцем и каперсами Варим яйцо вкрутую и отделяем половинку желтка Добавляем эту половинку яйца в смесь Петрушку измельчаем с луком в миксере Плод авокадо разрезаем пополам, выбираем мякоть и добавляем в петрушку с луком Сюда же добавляем белок от яйца и половину желтка Паста готова. Посолить можно уже на столе. Намазывать белый хлеб, а то и просто острые сухарики.

Кстати, можно в пасту добавлять измельченную морковь – немного, но это на вкус.