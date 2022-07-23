Рецепты соусов с авокадо

Соусы с авокадо – несколько кулинарных рецептов в помощь домохозяйке (и домохозяину – нет дискриминации!
Авокадо – плод интересный, вкусный, полезный. Рецептов с авокадо полным полно, и вот, на сей раз, предлагаем четыре рецепта соусов с этим плодом:
Простой соус авокадо
Если обнаружился в холодильнике завалявшийся на нижней полочке плод авокадо. Не то, чтобы испортился, но свежесть потерял. Выбрасывать жалко, однако.
Ну, вот и сделайте соус из авокадо. На удивление прилично получится.
Итак :
- Плод авокадо почистили, разрезали, косточку удалили
- Мякоть раздавили вилкой
- Залили лимонным соком одного лимона
- Смешали с тремя столовыми ложками густой сметаны
- Добавили столовую ложку белого хрена
- Посыпали толчёной долькой чеснока
- Перемешали до однородной массы
- Можно поэкспериментировать с добавлением острого перца (кайенского, например) или чили
- Если слишком густой соус получается, добавьте сметаны – еще одну ложку, должно хватить.
Как приправа к салату из помидоров или как подлива к овощным блюдам – весьма интересно и неожиданно! Разумеется, объедение!
Соус из авокадо и сыра
Рецепт предисловий не требует. Разве что, упомянем, что прекрасные бутерброды можно с этим соусом делать. Ну, ещё добавим, что можно сказать, что это и не соус вовсе, а паста-намазка:
- 200 граммов твердого не очень пахучего сыра натираем на терке
- Добавляем 100 граммов грибного сыра (сыр с грибами) – тоже натираем на терке
- Добавляем одну средних размеров луковицу, пропущенную через мясорубку
- Заливаем соком одного лимона и всю смесь перемешиваем
- Теперь тщательно смешиваем со стаканом томатного сока
- Приправляем перцем и солью по вкусу
- Ставим на часик в холодильник на верхнюю полку – ближе к морозилке, но не в саму морозилку. Одним словом, охлаждаем соус
- В охлажденный соус добавляем взбитый белок
- А вот теперь добавляем пюре из авокадо (растереть плод – это просто) Можно два или даже три плода авокадо – по вкусу
Соус можно намазывать на гренки – вкуснотища!
Острый соус из авокадо
Напомню, что авокадо, кроме своей причастности к изготовлению самых вкусных салатов и всевозможных намазок, ещё и великолепный ингредиент соусов. Вот мы с вами и приготовим ещё один из множества острых соусов с авокадо.
- С одного мясистого помидора снимаем кожицу, обдав помидор кипятком, а затем помидор режем кубиками
- Один плод авокадо режем напополам, удаляем косточку, вычерпываем мякоть, раздавливаем
- Варим вкрутую одно яйцо и измельчаем его
- Рубим мелко одну небольшую луковицу
- Смешиваем ингредиенты
- Вливаем в смесь шесть столовых ложек оливкового масла, две столовые ложки любого уксуса (вкус соуса будет меняться в зависимости от уксуса)
- Добавляем половину чайной ложки соли
- Посыпаем петрушкой
Соус готов. Очень хорош к жаркому, к мясу на гриле, к овощам.
Паста из авокадо
Добавление авокадо позволяет получать просто изумительные начинки и салаты… Но о салатах в другой раз, а вот пример пасты с авокадо. Готовится просто, без особых изысков. Пробуем и наслаждаемся…
Ингредиенты:
- Авокадо – один плод
- Сметана густая – одна столовая ложка
- Лимонный сок – от одного лимона
- Каперсы – граммов 30
- Луковица – одна
- Петрушка – один средний пучок
- Кайенский перец – щепотка
- Яйцо – одно
Готовим пасту:
- Сметану растираем с лимонным соком
- Приправляем кайенским перцем и каперсами
- Варим яйцо вкрутую и отделяем половинку желтка
- Добавляем эту половинку яйца в смесь
- Петрушку измельчаем с луком в миксере
- Плод авокадо разрезаем пополам, выбираем мякоть и добавляем в петрушку с луком
- Сюда же добавляем белок от яйца и половину желтка
- Паста готова. Посолить можно уже на столе. Намазывать белый хлеб, а то и просто острые сухарики.
Кстати, можно в пасту добавлять измельченную морковь – немного, но это на вкус.