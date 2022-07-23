Подписаться на рассылку
Новости Авторы Меган Хорхенсен Рецепты соусов с авокадо
Avocado
Авокадо. Прсто авокадо.

Рецепты соусов с авокадо

Megan Jorgensen Июл 23, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 31 Просмотров

Соусы с авокадо – несколько кулинарных рецептов в помощь домохозяйке (и домохозяину – нет дискриминации!

Четыре замечательных кулинарных рецепта соусов (и пасты) на основе авокадо.

Авокадо – плод интересный, вкусный, полезный. Рецептов с авокадо полным полно, и вот, на сей раз, предлагаем четыре рецепта соусов с этим плодом:

Простой соус авокадо

Если обнаружился в холодильнике завалявшийся на нижней полочке плод авокадо. Не то, чтобы испортился, но свежесть потерял. Выбрасывать жалко, однако.

Ну, вот и сделайте соус из авокадо. На удивление прилично получится.

Итак :

  • Плод авокадо почистили, разрезали, косточку удалили
  • Мякоть раздавили вилкой
  • Залили лимонным соком одного лимона
  • Смешали с тремя столовыми ложками густой сметаны
  • Добавили столовую ложку белого хрена
  • Посыпали толчёной долькой чеснока
  • Перемешали до однородной массы
  • Можно поэкспериментировать с добавлением острого перца (кайенского, например) или чили
  • Если слишком густой соус получается, добавьте сметаны – еще одну ложку, должно хватить.

Как приправа к салату из помидоров или как подлива к овощным блюдам – весьма интересно и неожиданно! Разумеется, объедение!

Соус из авокадо и сыра

Рецепт предисловий не требует. Разве что, упомянем, что прекрасные бутерброды можно с этим соусом делать. Ну, ещё добавим, что можно сказать, что это и не соус вовсе, а паста-намазка:

  • 200 граммов твердого не очень пахучего сыра натираем на терке
  • Добавляем 100 граммов грибного сыра (сыр с грибами) – тоже натираем на терке
  • Добавляем одну средних размеров луковицу, пропущенную через мясорубку
  • Заливаем соком одного лимона и всю смесь перемешиваем
  • Теперь тщательно смешиваем со стаканом томатного сока
  • Приправляем перцем и солью по вкусу
  • Ставим на часик в холодильник на верхнюю полку – ближе к морозилке, но не в саму морозилку. Одним словом, охлаждаем соус
  • В охлажденный соус добавляем взбитый белок
  • А вот теперь добавляем пюре из авокадо (растереть плод – это просто) Можно два или даже три плода авокадо – по вкусу

Соус можно намазывать на гренки – вкуснотища!

Острый соус из авокадо

Напомню, что авокадо, кроме своей причастности к изготовлению самых вкусных салатов и всевозможных намазок, ещё и великолепный ингредиент соусов. Вот мы с вами и приготовим ещё один из множества острых соусов с авокадо.

  • С одного мясистого помидора снимаем кожицу, обдав помидор кипятком, а затем помидор режем кубиками
  • Один плод авокадо режем напополам, удаляем косточку, вычерпываем мякоть, раздавливаем
  • Варим вкрутую одно яйцо и измельчаем его
  • Рубим мелко одну небольшую луковицу
  • Смешиваем ингредиенты
  • Вливаем в смесь шесть столовых ложек оливкового масла, две столовые ложки любого уксуса (вкус соуса будет меняться в зависимости от уксуса)
  • Добавляем половину чайной ложки соли
  • Посыпаем петрушкой

Соус готов. Очень хорош к жаркому, к мясу на гриле, к овощам.

Паста из авокадо

Добавление авокадо позволяет получать просто изумительные начинки и салаты… Но о салатах в другой раз, а вот пример пасты с авокадо. Готовится просто, без особых изысков. Пробуем и наслаждаемся…

Ингредиенты:

  • Авокадо – один плод
  • Сметана густая – одна столовая ложка
  • Лимонный сок – от одного лимона
  • Каперсы – граммов 30
  • Луковица – одна
  • Петрушка – один средний пучок
  • Кайенский перец – щепотка
  • Яйцо – одно

Готовим пасту:

  1. Сметану растираем с лимонным соком
  2. Приправляем кайенским перцем и каперсами
  3. Варим яйцо вкрутую и отделяем половинку желтка
  4. Добавляем эту половинку яйца в смесь
  5. Петрушку измельчаем с луком в миксере
  6. Плод авокадо разрезаем пополам, выбираем мякоть и добавляем в петрушку с луком
  7. Сюда же добавляем белок от яйца и половину желтка
  8. Паста готова. Посолить можно уже на столе. Намазывать белый хлеб, а то и просто острые сухарики.

Кстати, можно в пасту добавлять измельченную морковь – немного, но это на вкус.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal