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Общество История Как советский ядерный спутник устроил локальный “Чернобыль” в Канаде
Фото: https://fishki.net/

Как советский ядерный спутник устроил локальный “Чернобыль” в Канаде

Виктория Христова Июл 23, 2022 История, Новости, Общество Комментарии к записи Как советский ядерный спутник устроил локальный “Чернобыль” в Канаде отключены 25 Просмотров

Это был один из самых серьёзных международных инцидентов брежневских времён.

Источники энергоснабжения спутников всегда были головной болью для инженеров. Солнечные батареи можно было использовать не на всех аппаратах и приходилось задействовать ядерные реакторы. Им и оснастили “Космос-954” – спутник, работавший на небольшой высоте. Сама линейка этих аппаратов была весьма проблемной. К примеру, в 1969 году два спутника совершили аварийную посадку, в 1973-м спутник взорвался при старте, через пару лет взорвался ещё один аппарат.

Тем не менее, их продолжали модернизировать и использовать. “Космос-954” был предназначен для радиолокационной разведки и отслеживания вражеских подводных лодок. В него установили реактор на быстрых нейронах БЭС-5, мощностью 3 кВт и ресурсом работы на 1080 часов. Топливом служили 30 кг урана-235. Кстати, именно этим материалом была начинена бомба, которую американцы сбросили на Хиросиму.

И в 1978 году спутник запустили на орбиту. Планировалось, что там он проведёт 45 дней. Из них в штатном режиме он отработал 43 дня, а потом случился сбой. Корпус разгерметизировался, аппаратура вышла из строя и спутник стал стремительно снижаться, набирая скорость с каждым витком. Было два варианта падения аппарата – над Африкой и над Канадой. В итоге спутник полетел в сторону Канады.

Эта страна  – член НАТО и мог случится крупный международный скандал. Советские специалисты сразу связались с западными коллегами и предупредили об опасности. И к делу подключились американцы. Конечно же, не обошлось без журналистов: “Хотя научные советники Белого дома заявили, что никакого риска ядерного взрыва нет, Соединенные Штаты и Советский Союз опасаются, что может случиться крупный международный инцидент, если реактор распадется над одной из западных стран и рассеет радиоактивный мусор над населенным районом”, — пугала читателей газета “Нью-Йорк Таймс”.

“Локальный апокалипсис” произошёл 24 января 1978 года: жители островов Королевы Шарлоты на западе Канады увидели в небе горение и распад советского спутника. На северо-западную территорию Канады упало больше сотни радиоактивных осколков. Площадь заражения – 124 тысячи квадратных километров. К примеру, это в три раза больше площади современной Эстонии. Излучение достигало 200 рентген/час. Хотя осколки упали в малолюдной части страны и население не пострадало.

Советские спецы предложили помощь в поисках частей спутника и ликвидации последствий, но канадская сторона гордо отказалась и обратилась к американцам. Те обозвали это операцией “Утренняя заря” и принялись за работу. Осколки искали долго и упорно, обшарили все леса, некоторые детали спутника даже обнаружили в Большом Невольничьем озере, а ещё несколько – по иронии судьбы – возле городка Ураниум-Сити.

Общий ущерб канадцы оценили в 6 миллионов долларов и выставили счёт СССР. Советская сторона отнеслась к этому без энтузиазма и её представители заявили, что предлагали устранить всё самостоятельно и бесплатно, канадцы отказались, а теперь требуют деньги. Переговоры шли три года и СССР всё же согласилось заплатить – правда, всего лишь половину от этой суммы. После крушения спутника СССР временно отказалась от аппаратов с ядерным реактором и плотно занялась их усовершенствованием. Спустя три года спутники модели “Космос” вновь вышли на орбиту.

Источник: realfishki.net

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