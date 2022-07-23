Как советский ядерный спутник устроил локальный “Чернобыль” в Канаде

Это был один из самых серьёзных международных инцидентов брежневских времён.

Источники энергоснабжения спутников всегда были головной болью для инженеров. Солнечные батареи можно было использовать не на всех аппаратах и приходилось задействовать ядерные реакторы. Им и оснастили “Космос-954” – спутник, работавший на небольшой высоте. Сама линейка этих аппаратов была весьма проблемной. К примеру, в 1969 году два спутника совершили аварийную посадку, в 1973-м спутник взорвался при старте, через пару лет взорвался ещё один аппарат.

Тем не менее, их продолжали модернизировать и использовать. “Космос-954” был предназначен для радиолокационной разведки и отслеживания вражеских подводных лодок. В него установили реактор на быстрых нейронах БЭС-5, мощностью 3 кВт и ресурсом работы на 1080 часов. Топливом служили 30 кг урана-235. Кстати, именно этим материалом была начинена бомба, которую американцы сбросили на Хиросиму.

И в 1978 году спутник запустили на орбиту. Планировалось, что там он проведёт 45 дней. Из них в штатном режиме он отработал 43 дня, а потом случился сбой. Корпус разгерметизировался, аппаратура вышла из строя и спутник стал стремительно снижаться, набирая скорость с каждым витком. Было два варианта падения аппарата – над Африкой и над Канадой. В итоге спутник полетел в сторону Канады.

Эта страна – член НАТО и мог случится крупный международный скандал. Советские специалисты сразу связались с западными коллегами и предупредили об опасности. И к делу подключились американцы. Конечно же, не обошлось без журналистов: “Хотя научные советники Белого дома заявили, что никакого риска ядерного взрыва нет, Соединенные Штаты и Советский Союз опасаются, что может случиться крупный международный инцидент, если реактор распадется над одной из западных стран и рассеет радиоактивный мусор над населенным районом”, — пугала читателей газета “Нью-Йорк Таймс”.

“Локальный апокалипсис” произошёл 24 января 1978 года: жители островов Королевы Шарлоты на западе Канады увидели в небе горение и распад советского спутника. На северо-западную территорию Канады упало больше сотни радиоактивных осколков. Площадь заражения – 124 тысячи квадратных километров. К примеру, это в три раза больше площади современной Эстонии. Излучение достигало 200 рентген/час. Хотя осколки упали в малолюдной части страны и население не пострадало.

Советские спецы предложили помощь в поисках частей спутника и ликвидации последствий, но канадская сторона гордо отказалась и обратилась к американцам. Те обозвали это операцией “Утренняя заря” и принялись за работу. Осколки искали долго и упорно, обшарили все леса, некоторые детали спутника даже обнаружили в Большом Невольничьем озере, а ещё несколько – по иронии судьбы – возле городка Ураниум-Сити.

Общий ущерб канадцы оценили в 6 миллионов долларов и выставили счёт СССР. Советская сторона отнеслась к этому без энтузиазма и её представители заявили, что предлагали устранить всё самостоятельно и бесплатно, канадцы отказались, а теперь требуют деньги. Переговоры шли три года и СССР всё же согласилось заплатить – правда, всего лишь половину от этой суммы. После крушения спутника СССР временно отказалась от аппаратов с ядерным реактором и плотно занялась их усовершенствованием. Спустя три года спутники модели “Космос” вновь вышли на орбиту.

Источник: realfishki.net