Могут ли просрочки по ипотечным кредитам увеличиваться по мере роста ставок?

В 2022 году ситуация с заимствованиями в Канаде продолжает претерпевать заметные изменения, а рекордно низкие процентные ставки последних двух лет уже стали далеким воспоминанием.

Условия с низкими процентными ставками, вызванные пандемией COVID-19, привели к тому, что канадцы начали активно покупать жилье и рефинансировать, а рынок жилья переживал бум, поскольку покупатели поспешили воспользоваться снижением стоимости заимствований.

Однако в этом году Банк Канады повысил свою базовую ставку четыре раза, вернув ее к 2,5%, поскольку фиксированные ставки также продолжают восходящую траекторию, начавшуюся в 2021 году. Неудивительно, что опасения по поводу долга и способности выполнять более высокие платежи в последние месяцы усилились. Недавний опрос MNP Ltd. показал, что 59% респондентов указали, что они чувствуют себя ущемленными недавним повышением ставок, и почти половина (46%) заявили, что они сокращают несущественные расходы, а также питание и поездки.

В том же опросе половина канадцев заявила, что они окажутся в тяжелом финансовом положении, если ставки продолжат расти, а значительная часть (39%) заявила, что повышение ставок может даже привести их к банкротству. Хорошей новостью, по данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), является то, что просроченные ипотечные кредиты сократились по всем типам кредиторов в 2021 году, поскольку потребители либо выполнили свои ежемесячные платежи по ипотеке, либо согласовали график отсроченных платежей.

Корпорация Crown сообщила в своем отчете по ипотечному жилищному кредитованию весной 2022 года, что эта тенденция, вероятно, развилась отчасти благодаря “высоколиквидным” рынкам жилья по всей стране в прошлом году. Небанковские кредиторы, такие как компании по ипотечному финансированию, трасты и страховые компании, увидели, что просрочка по ипотечным кредитам, определяемая как просрочка более 90 дней, достигла минимума в 0,23% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 0,26% в 3 квартале 2020 года, в то время как просрочка среди заемщиков из аккредитованных банков составила всего 0,17% (снижение с 0,25% в третьем квартале 2020 года).

Только 0,1% заемщиков кредитных союзов имели задолженность по ипотеке в 4 квартале 2021 года, в то время как организации по ипотечным инвестициям (MIES) зафиксировали уровень просрочки в 1,38% по сравнению с 1,79% в 3 квартале 2020 года. Таня Бурасса-Очоа (на фото вверху), старший специалист отдела жилищных исследований CMHC и один из авторов отчета, рассказала канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что в контексте данных, доступных с начала 1990-х годов, уровень просрочки в настоящее время находится на рекордно низком уровне, но также подчеркнула, что может потребоваться некоторое время для обратный ход этой тенденции должен стать очевидным.

“На данный момент, благодаря последним имеющимся у нас данным, канадцы могут вносить свои платежи по ипотеке, и они могут вносить их вовремя”, – сказала она. “Тем не менее, просрочки по ипотечным кредитам [являются] своего рода запаздывающим показателем. “Если бы канадские домовладельцы испытывали трудности с выплатой своих ипотечных платежей, мы бы увидели это в дальнейшем. И, как правило, исторически сложилось так, что просрочки по другим кредитным продуктам начинают расти раньше, чем просрочки по ипотечным кредитам”.

По словам Бурассы-Очоа, просрочки по автокредитам и кредитным картам, согласно последним данным, немного увеличились, а это означает, что будет интересно посмотреть, повторится ли эта тенденция в сфере ипотеки, особенно учитывая, что быстро растущие процентные ставки сказываются на домовладельцах и заемщиках с высокой задолженностью. Популярность переменных ставок росла в течение прошлого года из–за доступных скидок, но большинство канадцев по-прежнему имеют ипотеку с фиксированной ставкой, отметил Бурасса-Очоа. “Мы должны учитывать, что в прошлом году большая доля была связана с переменными ставками. Однако в целом, если посмотреть на количество ипотечных кредитов в Канаде, у трех из четырех канадцев фиксированная ставка по ипотеке”, – сказала она. ”Так что это действительно почувствуется, когда им придется продлевать ипотеку”.

Изменения в правилах, введенные в прошлом году Управлением суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI), требовали, чтобы заемщики проходили квалификацию по более высокой ставке между 5,25% и их контрактной ставкой плюс 2%, причем последняя в настоящее время применяется для большинства охотников за ипотекой, поскольку процентные ставки продолжают расти. Тем не менее, по словам Бурассы-Очоа, способность канадцев выплачивать свои ипотечные платежи, поскольку ставки продолжают расти, – это то, за чем CMHC будет внимательно следить до конца года. “Мы очень внимательно изучаем высокий уровень долгов домашних хозяйств”, – сказала она. “Это все еще [на] нашем радаре – это по-прежнему остается одним из источников уязвимости для жилищной системы, и поэтому нам придется внимательно следить за тем, как все это развивается”.