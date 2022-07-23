Историческая мозаика – несколько любопытных фактов, которые далеко не всем известны
Ровно за 15 секунд до 24 часа 31 декабря 1999 года девять американцев, два малазийца, два шведа и один немец прыгнули с башни Петронас – двухбашенного здания в Куала-Лумпур. Они прыгнули с высоты 452 метра и приземлились уже в третьем тысячелетии (если считать, что цифры 1999-2000 разделяют два тысячелетия). Только через тысячу лет кто-то сможет повторить эпопею. Если будет, кому прыгать, и откуда.
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В 1612 году великий самурай Миямото Мусаси, известный под именем Святой Меч – Кэнсэй, должен был сразиться в поединке с выдающимся самураем Сасаки Кодзиро. Кодзиро придумал и проверял новую систему фехтования, которую он назвал «пируэт ласточки». Кэнсэй – Святой меч, вместо того, чтобы отдыхать, всю ночь пировал с друзьями, а утром, проснувшись после попойки, увидел, что его меч исчез. То ли потерял, то ли украли. Миямото Мусаси вырезал тогда меч из запасного весла своей лодки и на дуэли победил юного Сасаки Кидзаро, который бился железным мечом. С тех пор Кэнсэй всегда бился только деревянным мечом. В 1643-1645 годах он написал подробное руководство по фехтованию на мечах катана, под названием «Книга пяти колец» — Гориноссё. Точнее, это не руководство по фехтаванию, а философский трактат, посвященный искусству стратегии.
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У кита хвост – не просто хвост, а очень чувствительный и важный инструмент, позволяющий китам ориентироваться, определять температуру воды с точностью до десятых долей градуса, а также её состав, примеси, направление потенциальных запасов планктона – еды… В романе «Моби Дик или Белый Кит» Мелвилла, автор говорит так: «Ему свойственна такая высокая чувствительность, с какой может сравниться лишь чувствительность слоновьего хобота». А в США словом «китовый хвост» образно называют женские трусики, кокетливо выглядывающие надо сползающими брюками… Тоже чувствительность, понимаешь…
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Литературный персонаж Тяни-Толкай заявил, что может одновременно есть и беседовать, но при этом никто не может упрекнуть его в невоспитанности. Доктор Айболит, в котором Тяни-Толкай присутствует, написан Корнеем Чуковским. За основу взята «История доктора Дулитла» Лофтинга, но в ней нет Тяни-Толкая! Этот образ создан Чуковским.
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17 декабря 1962 года советский физик Лев Давыдович Ландау получил Нобелевскую премию за исследования по теории конденсированной материи, в первую очередь жидкого гелия.
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Все знают картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но мало кто знает, что на самом деле картина называется «Царь Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года».
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Гора Эверест или Джомолунгма в Непале называется Сагарматха, что означает Мать Вселенной.
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В Рио-де-Жанейро 2 марта 1984 года открыли «Самбодром» — гигантский открытый зал длиною 700 метров и шириною 19 метров, где на трибунах помещаются 60 тысяч зрителей! В феврале или марте каждого года десятки тысяч туристов из десятков стран приезжают сюда посмотреть на фестиваль самбы.
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В СССР впервые скорость звука на самолёте была достигнута 26 декабря 1948 года. А впервые в мире скорость звука преодолели немцы в 1938 году.
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У Кима Северина в романе в стиле фэнтези «Охота к перемене» в школе для самых юных магов есть два первых класса. Вместо букв А и Б, эти классы называются С и Ж, мол Совы и Жаворонки. Любопытное решение.