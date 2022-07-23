Историческая мозаика – несколько любопытных фактов, которые далеко не всем известны

Несколько малоизвестных фактов из жизни человечества.

Ровно за 15 секунд до 24 часа 31 декабря 1999 года девять американцев, два малазийца, два шведа и один немец прыгнули с башни Петронас – двухбашенного здания в Куала-Лумпур. Они прыгнули с высоты 452 метра и приземлились уже в третьем тысячелетии (если считать, что цифры 1999-2000 разделяют два тысячелетия). Только через тысячу лет кто-то сможет повторить эпопею. Если будет, кому прыгать, и откуда.

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В 1612 году великий самурай Миямото Мусаси, известный под именем Святой Меч – Кэнсэй, должен был сразиться в поединке с выдающимся самураем Сасаки Кодзиро. Кодзиро придумал и проверял новую систему фехтования, которую он назвал «пируэт ласточки». Кэнсэй – Святой меч, вместо того, чтобы отдыхать, всю ночь пировал с друзьями, а утром, проснувшись после попойки, увидел, что его меч исчез. То ли потерял, то ли украли. Миямото Мусаси вырезал тогда меч из запасного весла своей лодки и на дуэли победил юного Сасаки Кидзаро, который бился железным мечом. С тех пор Кэнсэй всегда бился только деревянным мечом. В 1643-1645 годах он написал подробное руководство по фехтованию на мечах катана, под названием «Книга пяти колец» — Гориноссё. Точнее, это не руководство по фехтаванию, а философский трактат, посвященный искусству стратегии.

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У кита хвост – не просто хвост, а очень чувствительный и важный инструмент, позволяющий китам ориентироваться, определять температуру воды с точностью до десятых долей градуса, а также её состав, примеси, направление потенциальных запасов планктона – еды… В романе «Моби Дик или Белый Кит» Мелвилла, автор говорит так: «Ему свойственна такая высокая чувствительность, с какой может сравниться лишь чувствительность слоновьего хобота». А в США словом «китовый хвост» образно называют женские трусики, кокетливо выглядывающие надо сползающими брюками… Тоже чувствительность, понимаешь…

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Литературный персонаж Тяни-Толкай заявил, что может одновременно есть и беседовать, но при этом никто не может упрекнуть его в невоспитанности. Доктор Айболит, в котором Тяни-Толкай присутствует, написан Корнеем Чуковским. За основу взята «История доктора Дулитла» Лофтинга, но в ней нет Тяни-Толкая! Этот образ создан Чуковским.

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17 декабря 1962 года советский физик Лев Давыдович Ландау получил Нобелевскую премию за исследования по теории конденсированной материи, в первую очередь жидкого гелия.

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Все знают картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но мало кто знает, что на самом деле картина называется «Царь Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года».

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Гора Эверест или Джомолунгма в Непале называется Сагарматха, что означает Мать Вселенной.

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В Рио-де-Жанейро 2 марта 1984 года открыли «Самбодром» — гигантский открытый зал длиною 700 метров и шириною 19 метров, где на трибунах помещаются 60 тысяч зрителей! В феврале или марте каждого года десятки тысяч туристов из десятков стран приезжают сюда посмотреть на фестиваль самбы.

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В СССР впервые скорость звука на самолёте была достигнута 26 декабря 1948 года. А впервые в мире скорость звука преодолели немцы в 1938 году.

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У Кима Северина в романе в стиле фэнтези «Охота к перемене» в школе для самых юных магов есть два первых класса. Вместо букв А и Б, эти классы называются С и Ж, мол Совы и Жаворонки. Любопытное решение.