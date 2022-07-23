В аквапарке Pointe-Calumet утонула девочка. Очередная трагедия на воде

Гибель девочки в аквапарке Pointe-Calumet. Идёт расследование, аквапарк закрыт

Гибель девочки в аквапарке при катании на водных горках.

В аквапарке городка Pointe-Calumet, что расположен в Лорентидах, утонула девочка четырнадцати лет. Печальное происшествие имело место в пятницу, 22 июля, примерно в 17 часов, когда сотни детей плескались в водах аквапарка Super Aqua Club.

По всей видимости, девочка каталась на крутой горке и каким-то образом, соскользнув в воду, как и предусмотрено, не вынырнула на поверхность, и её обнаружили спустя несколько минут, но уже захлебнувшейся. Пока непонятно, что именно вызвало гибель девочки, об этом расскажет медэкспертиза, но такие развлечения считаются совершенно безопасными – наклон горки не слишком крутой, глубина невелика, высота скольжения не головокружительна.

Погибшая девочка провела в аквапарке весь день, она была не одна, а с двумя сёстрами, но никто не знает, что именно привело к трагедии.

В связи с происшествием, руководство аквапарка приняло решение закрыть его в субботу, 23 июля, для доступа посетителей.