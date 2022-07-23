Неизвестная Канада: город Виктория, Британская Колумбия

Виктория — город в Канаде, расположенный на на юго-восточной оконечности острова Ванкувер. В течение последнего десятилетия журналы, посвященные туризму и путешествиям, описывали этот город как один из лучших в Северной и Южной Америке. Гостей Виктории прежде всего поражает обилие цветов.

Они здесь повсюду: герань в корзинках, вывешенных на торговых улицах, розы и гортензии в ухоженных частных садах, кустарники и экзотические растения в городских парках и оранжереях. В феврале, когда остальные канадцы все еще ежатся от холода, по другую сторону пролива Георгия жители Ванкувера приходят в парки и сады для ежегодного подсчета цветов. В 2006 г. их получилось более 6 млрд. И это неудивительно, ведь Виктория отличается необыкновенно мягким климатом; цветы получают здесь достаточное количество влаги, а солнце, которое в среднем светит 2183 часа в году, позволяет им играть яркими красками. В городе богатый выбор культурных развлечений — от театральных постановок до художественных выставок, концертов (блюз, рок, джаз, классическая музыка), летних фестивалей и новинок киноиндустрии. В последнее время Виктория превратилась еще и в мекку для гурманов; здесь предлагают традиционную кухню на основе свежайших местных продуктов, среди которых преобладают дары моря, особенно лосось, омары и креветки из Тихого океана. Винзаводы на острове Ванкувер, соперничая друг с другом, предлагают превосходные вина.

Неудивительно, что в городе, привлекательном прежде всего для обеспеченных людей среднего возраста, порт больше ориентирован на удовольствия, чем на серьезную работу: в его гаванях стоят круизные лайнеры и яхты, паромы и гидросамолеты. Здание Парламента напоминает о почтенном прошлом города и его более серьезной роли в качестве законодательной столицы Британской Колумбии, ну а традиционный ритуал чаепития — это символический акт союза с Британией и отличительная черта здешнего образа жизни. Город не столь мал, чтобы его можно было обойти пешком, но можно воспользоваться колясками на конной тяге и красными двухэтажными автобусами по образцу лондонских. Здание Парламента (Parliament Buildings; открыто: май—август: ежедневно, пятница и суббота – до 21.00; сентябрь — начало мая: с понедельника по пятницу) усиливает впечатление о Виктории как об «игрушечном городе». Построенное в 1897 г., оно было декорировано с долей юмора, в духе старой доброй Англии. Огромный центральный купол, похожий на купол собора Святого Павла в Лондоне, вместо святого был украшен позолоченной статуей капитана Джорджа Ванкувера. Сводчатый вход в неороманском стиле напоминает лондонский Музей естественных наук, а закругленные башни содержат намек на английский замок. Ночью этот сказочный эффект подчеркивается тысячами лампочек по контурам здания.

В ротонде купола Джордж Саутвелл нарисовал аллегорические изображения четырех добродетелей, на которых держится Британская Колумбия. Мужество символизирует Джордж Ванкувер, в 1792 году противостоявший испанцам в бою при Нутка-Саунде, дух предприимчивости олицетворяет Джеймс Дуглас, в 1842 году основавший форт Виктория для Компании Гудзонова залива, труд представляют рабочие, построившие форт, а справедливость — люди, прибывшие сюда к началу «золотой лихорадки» в 1858 году и вознагражденные за свое упорство. Перед Парламентом стоит бронзовая статуя королевы Виктории. Именно она выбрала название «Британская Колумбия», предпочтя его Новой Каледонии, Новому Ганноверу, Новому Корнуоллу и Новой Джорджии. Королевский музей Британской Колумбии (Royal ВС Museum; открыто: ежедневно 9.00—17.00), расположенный к востоку от Парламента, посвящен фауне и флоре провинции. В отдельной галерее выставлена прекрасная коллекция индейской живописи. Перед музеем стоит самая высокая колокольня в стране — голландская звонница с 62 колоколами, дар от голландской общины города. К востоку от нее раскинулся парк Тандерберд (Thunderbird Park), где сосредоточено самое большое собрание произведений индейского искусства: вы увидите тотемные столбы племен цимшиан и хайда, скульптуры вождей племени салиш, дом квакиутлей и многое другое. Во многих работах фигурирует громовая птица, мифическое существо, чьи глаза мечут молнии, а взмахи крыльев рождают гром.

В мастерской индейцы до сих пор занимаются своим древним искусством, но пользуются современными инструментами. Большинство деревянных скульптур из парка относятся ко второй половине XIX века, но по мере того, как стихии одерживают над ними верх, они реставрируются или заменяются. Немного севернее парка находится отель «Императрица» (Empress Hotel), настолько прославленный своей церемонией чаепития, что проводит ее в четыре смены и по предварительному заказу. Отель открылся в 1908 году для обслуживания пассажиров, приезжавших на пароме с западного побережья Тихого океана, и представляет собой типичный старый отель в стиле гостиниц Тихоокеанской железной дороги. В Королевском лондонском музее восковых фигур (Royal London Wax Museum; CPR Steamship Terminal, рядом с внутренней гаванью; открыто: ежедневно 9.30—17.00) выставлена скульптура королевы Виктории, изображенной так, словно она чем-то недовольна. Внутренняя гавань (Inner Harbour) — приятное место для прогулки среди яхт и гидросамолетов. Тихоокеанский подводный сад (Pacific Undersea Garden; открыто: ежедневно с сентября по апрель 10.00—17.00; с апреля по июнь 10.00—18.00; с июня по сентябрь 10.00—20.00) — замечательный природный аквариум, который можно рассматривать из галерей ниже уровня моря.

Кроме отличных моделей кораблей, в Морском музее Британской Колумбии (Maritime Museum of ВС; Bastion Square; открыто: ежедневно 9.30—16.30; середина июня — середина сентября до 17.00) хранятся навигационные приборы торговых судов, среди которых китобойные траулеры и колесные пароходы Компании Гудзонова залива. Главный музейный экспонат — «Tilikum», 11,5-метровое долбленое каноэ с тремя парусами, на котором Дж. Восс совершил свое невероятное кругосветное плавание. Отправившись в 1901 году из Виктории, он проплыл через Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, мыс Доброй Надежды и Азорские острова и спустя три года закончил свой путь в английском городе Маргейте. На углу Даллас-роуд и Дуглас-стрит стоит указатель нулевого километра Трансканадской магистрали длиной 7821 км, которая заканчивается в Сент-Джонсе на острове Ньюфаундленд. Бикон-Хилл-Парк (Beacon Hill Park) — царство цветов и зелени. Вы увидите здесь холмистые лужайки с цветочными бордюрами и рощицы из кедров и дубов, спускающиеся вниз по склонам, к побережью Тихого океана. Обратите внимание на 39-метровый тотем; вырезанный индейским вождем Мунго Мартином, он считается самым высоким отдельно стоящим столбом, изготовленным из дерева.

В Пойнт-Эллис-Хауз (Point Ellice House; открыто: с мая по сентябрь 11.00—17.00), куда можно попасть после короткой поездки на пароме от отеля «Empress» (или на автомобиле), хранится лучшая в Западной Канаде коллекция изделий Викторианской эпохи в их первозданной обстановке. Построенный в 1850-х годах, этот большой дом в итальянском стиле более века принадлежал одной семье, а в 1974 году был признан историческим памятником. Посетителей интересуют не только старинные вещи и окружающий его прекрасный сад, но и возможность увидеть чайную церемонию XIX века. В доме Эмили Карр (Emily Carr House; 207 Government Street; открыто: с июня по август ежедневно 10.00—17.00, в мае и сентябре со вторника по субботу 11.00—16.00), также выдержанном в итальянском стиле, помимо постоянной экспозиции из работ этой художницы, самой известной в Британской Колумбии, проводятся прекрасные сезонные выставки. В Художественной галерее Большой Виктории (Art Gallery of Greater Victoria; 1040 Moss Street; открыто: ежедневно 10.00—17.00, а в четверг до 21.00), демонстрируются картины Эмили Карр и других художников, в основном канадских и азиатских.

Поездка на 22 км к северу от города доставит вас к саду Батчарта (Butchart Gardens; открыто: ежедневно середина июня — август 9.00—22.30, в другие месяцы закрывается раньше), всемирно знаменитому столетнему саду. В начале XX века Роберт Пим Батчарт сделал состояние на торговле портланд-цементом и остался с выработанной известняковой каменоломней. Его жена предложила приспособить это место для отдыха. В результате здесь, на площади 22 га, появился изумительно красивый сад с фонтанами, озерами, каменными садиками, деревьями и цветами. Он включает так называемый Погруженный сад (Sunken Garden), сад камней, где преобладают горечавка, камнеломка и ливанский перечник, розарий со 150 видами чайных и гибридных роз (лучше всего выглядит в июле), японский сад с алыми азалиями, гималайскими голубыми маками, плакучей ивой и парой цапель у пруда, приносящих удачу. Наконец, вы увидите бесподобный итальянский сад, где кипарисы вокруг крестообразного бассейна с лилиями (бывший теннисный корт Батчартов) навевают воспоминания о Тоскане. Сад регулярно используется как сцена для шоу фейерверков и летних театральных постановок под открытым небом.

Виктория расположена у изрезанного тихоокеанского побережья Канады, в окружении океана и имеет множество заливов, пляжей и озер. Некоторые из самых популярных пляжей Виктории, которые вы должны посетить: Пляж Гонсалес, Пляж Гордонаи Пляж Мьюир Крик. Из Мьюир-Крик вы также можете увидеть пролив Хуан-де-Фука, который представляет собой водоем в Тихом океане, вниз по центру которого проходит международная граница между Канадой и США. Есть еще такие живописные озера в Виктории as Кемп Лейк, пресноводное озеро, полное водяных лилий и стрекоз; Региональный парк озера Фетида, который также имеет песчаный пляж; соединенный Лосиное озеро и Бивер-Лейк, Проспект озера и многое другое. Есть также место, называемое региональным парком Сук-Потхолс, в котором есть очень уникальное геологическое образование, представляющее собой пару глубоких бассейнов с гладкими скалами. Вы также можете отправиться сюда пешком. Фактически, береговая линия и горы Виктории делают возможным множество других видов спорта и отдыха на открытом воздухе. Здесь вы можете заниматься всем, от пеших прогулок, езды на велосипеде, каякинга, дайвинга, рыбалки и троса.

Чайнатаун в Виктории является старейшим в Канаде и вторим старейшим в Северной Америке после Сан – Франциско. Chinatown Виктории берет свое начало в середине девятнадцатого века в массовый приток шахтеров из Калифорнии. Китайский квартал остается активным местом и продолжает быть популярным среди жителей и гостей, многие из которых являются китайскими канадцами. В 1971 году он стал обозначенным историческим районом. Одна из любимых экскурсионных остановок – чрезвычайно узкая Аллея Фан Тан.