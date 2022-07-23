Подписаться на рассылку
Новости Новости Канады Загорелся паром, курсирующий между канадскими провинциями

Загорелся паром, курсирующий между канадскими провинциями

Olga Fedak Июл 22, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 46 Просмотров

А в Монреале взорвалась лаборатория.

Пассажиры парома MV Holiday Island эвакуированы в пятницу днем ​​после того, ​как в машинном отделении вспыхнул пожар.

В 10 утра паром вышел из порта Карибу, Новая Шотландия, и направился в Вуд-Айлендс, Остров Принца Эдуарда. Пожар вспыхнул вскоре после 11-00.

По сообщению управляющей компании Northumberland Ferries Limited, экипаж корабля с помощью системы безопасности локализовал пожар. О пострадавших не сообщается. Однако паром сел на мель у входа в гавань Вуд-Айлендс. 

“Из соображений предосторожности и чтобы сосредоточиться на безопасной доставке пассажиров на берег, сегодня мы приостанавливаем все операции на линии Вуд-Айлендс-Карибу”, — заявил Дон Кормье, вице-президент Northumberland Ferries.

Полиция Острова Принца Эдуарда также обратилась к общественности и призвала избегать район аварии.

Пассажиров эвакуировали с судна на спасательные плоты по надувным трапам. Все пассажиры покинули паром и были доставлены на берег. В эвакуации также участвовали береговая охрана и местные рыбаки.

По данным Объединенного спасательно-координационного центра Галифакса, 182 пассажира благополучно высадились на берег. 18 членов экипажа и семь пожарных остаются на борту.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо как раз находился на Острове Принца Эдуарда с официальным визитом. После новостей о пожаре, он поблагодарил спасателей за помощь и пообещал предоставить “необходимую поддержку”.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal