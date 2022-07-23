Загорелся паром, курсирующий между канадскими провинциями

А в Монреале взорвалась лаборатория.

Пассажиры парома MV Holiday Island эвакуированы в пятницу днем ​​после того, ​как в машинном отделении вспыхнул пожар.

В 10 утра паром вышел из порта Карибу, Новая Шотландия, и направился в Вуд-Айлендс, Остров Принца Эдуарда. Пожар вспыхнул вскоре после 11-00.

По сообщению управляющей компании Northumberland Ferries Limited, экипаж корабля с помощью системы безопасности локализовал пожар. О пострадавших не сообщается. Однако паром сел на мель у входа в гавань Вуд-Айлендс.

“Из соображений предосторожности и чтобы сосредоточиться на безопасной доставке пассажиров на берег, сегодня мы приостанавливаем все операции на линии Вуд-Айлендс-Карибу”, — заявил Дон Кормье, вице-президент Northumberland Ferries.

Полиция Острова Принца Эдуарда также обратилась к общественности и призвала избегать район аварии.

Пассажиров эвакуировали с судна на спасательные плоты по надувным трапам. Все пассажиры покинули паром и были доставлены на берег. В эвакуации также участвовали береговая охрана и местные рыбаки.

По данным Объединенного спасательно-координационного центра Галифакса, 182 пассажира благополучно высадились на берег. 18 членов экипажа и семь пожарных остаются на борту.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо как раз находился на Острове Принца Эдуарда с официальным визитом. После новостей о пожаре, он поблагодарил спасателей за помощь и пообещал предоставить “необходимую поддержку”.