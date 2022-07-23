Смерть на рабочем месте: в монреальской лаборатории прогремел взрыв

А в Торонто работник едва не погиб на стройке.

В пятницу утром в результате взрыва в исследовательском центре полимеров в Большом Монреале один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения.

По словам медиков, мужчина около сорока лет скончался на месте происшествия. Еще двое работников госпитализированы. Их травмы не опасны для жизни. Ещё один пострадавший отказался от госпитализации.

Лаборатория Polymer Source расположена в Дорвале. Она поставляет полимеры для академических, фармацевтических и промышленных исследований.

Пожарные и парамедики прибыли на место происшествия в 11-38 утра. Также присутствовали два инспектора из комиссии по безопасности труда Квебека. Они “обезопасили объект, запретив все химические процессы”.

Члены комиссии начали сбор информации, который “может занять несколько дней”. Позднее будет принято решение, какая организация будет вести расследование.