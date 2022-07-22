Будьте осторожны: из квебекской тюрьмы сбежал заключённый

В то же время провинция объявила награду за информацию об ещё одном преступнике.

Провинциальная полиция начала розыск заключенного, сбежавшего из тюрьмы Квебека с помощью двух сообщников.

37-летний Дэйв Джинграс-Годэ сбежал с открытого двора центра заключения Орсенвилля на окраине города Квебека в четверг примерно в 20:30. Об этом сообщила полиция Квебека.

Жинграс-Годэ содержался в тюрьме по нескольким обвинениям в хранении наркотиков и запрещенного огнестрельного оружия.

“Ему удалось сбежать через брешь во внешнем заборе с помощью своих сообщников. Но он был единственным, кто пытался бежать”, — сказала представитель полиции Квебека Беатрис Дорсенвиль. Сообщники уже задержаны.

Подозреваемый описан как белый мужчина весом 63 килограмма, ростом 168 см с каштановыми волосами и зелеными глазами. У него есть несколько татуировок на руках, спине и груди, а также козлиная бородка. Во время побега он был одет в черную футболку и светлые джинсы.

Всех, кто сможет опознать Жинграса-Годэ, просят связаться с Центром криминальной информации полиции по телефону 1-800-659-4264.

Это не первый побег из тюрьмы Орсенвилля. В 2014 году трое заключённых наглейшим образом сбежали со следственного изолятора на вертолете.