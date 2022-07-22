Уколы для самых маленьких: Квебек начинает вакцинацию младенцев и дошкольников от COVID-19

Несмотря на седьмую волну COVID-19, в Квебеке пока не будут вводиться новые ограничения.

Маленькие жители Квебека будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. Об этом сообщили власти провинции в четверг.

Директор общественного здравоохранения доктор Люк Буало сказал, что жители Квебека в возрасте от шести месяцев до четырех лет смогут получить мРНК-вакцину Spikevax от Moderna против COVID-19 уже со следующего понедельника.

Для самых юных жителей Квебека доступно 70 тысяч доз. Вакцина была одобрена Министерством здравоохранения Канады на прошлой неделе.

Николас Бруссо, специалист по общественному здравоохранению Национального института здравоохранения Квебека (INSPQ) и секретарь Квебекского комитета по иммунизации уверил, что “родители должны чувствовать себя уверенно, делая прививку своим маленьким детям”.

Он объяснил, что доза действующего вещества в детской вакцине в 4 раза ниже, чем в стандартной, и у нее “очень хороший профиль безопасности”.

Бруссо призвал родителей записаться на прием как можно быстрее. Он подчеркнул, что младенцы и дети младшего возраста более восприимчивы к осложнениям COVID-19, чем дети старшего возраста. В то же время он признал, что эти осложнения относительно редки.

“Я думаю, что родители примут лучшее решение, чтобы защитить своих детей, — сказал он. – Они поймут, что преимуществ больше, чем недостатков”.

Прививки будут доступны через центры вакцинации и клиники.