Ушла из жизни самая старенькая панда в мире

Панду-долгожительницу пришлось усыпить, чтобы избавить от мучений

Ушла из жизни гигантская панда Ан Ан, которой было 105 лет по человеческим меркам.

В Китае (в Океанском парке Гонконга) ветеринары были вынуждены усыпить гигантскую панду Ан Ан, самую старую панду в мире. Ей было 35 лет, что соответствует 105 годам человеческой жизни. Ан Ан страдала от болезни, связанной с почтенным возрастом. Все попытки помочь ей оказались безуспешными (ранее её несколько раз “вытаскивали”, но болезнь, конечно, возвращалась).

В последние дни панда страдала, перестала есть и пила лишь воду. Её пытались кормить жидкой пищей, но она просто уже не могла есть. Последние недели почти всё время панда проводила в некоем подобии оцепенения, не двигалась и ни на что не реагировала, её давление резко повысилось. Стало очевидно, что животное страдает, обезболивающие средства не помогают. Наконец, было принято решение со слезами на глазах, Ан Ан усыпить.

Тысячи и тысячи человек следили за состоянием Ан Ан, желали ей выздоровления на сайте парка, вспоминали приятные моменты общения с ней в течение долгих лет. Когда было объявлено о решении избавить панду от дальнейших мучений, многие символично проводили её в последний путь.

Ан Ан родилась в дикой природе, но попала в китайский зоопарк в юном возрасте, а в 1999 году была подарена Гонконгу в рамках так называемой “дипломатии панд”. Её “супруг” скончался в 2016 году в почтенном возрасте – ему было 38 лет (114 лет по меркам людей), с тех пор Ан Ан жила одна.