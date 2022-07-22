Шесть самых малоизвестных канадских городов, которые имеет смысл навестить

Шесть самых малоизвестных канадских городов, которые удостоились чести войти в список лучших маленьких городов страны

Шесть самых любопытных канадских городков, по версии Дискаверер.

Весьма популярный ресурс thediscoverer.com, специализирующийся на рассказах о мировых достопримечательностях и рекомендациях экскурсий, пеших переходов, посещений лучших заопарков и много другого, предложил собственный список шести “самых малоизвестных, но любопытных для посещения канадских городов, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни”. В список не входит ни один квебекский город, но надо признать, самые разные достопримечательности Квебека регулярно на сайте упоминаются.

Вот эти шесть городков по мнению Дисковерера:

1. Альмонте, Онтарио (Almonte). В этом городе родился Джеймс Найсмит, человек, придумавший баскетбол, но дело даже не в этом, а в том, что это, по мнению многих гостей города и его жителей, самый уютный городок Канады. Он находится на реке Миссиссиппи, прямо в городке можно полюбоваться красивым водопадом с гордым названием Большой водопад Миссисиппи, в городе несколько музеев и прекрасные кафе и ресторанчике. В городе у водопада ежегодно проходит летний фестиваль, на который сьезжаются тысячи зрителей со всей Канады. Только река Миссисиппи – просто тёзка другой реки, а не та самая.

2. Кавендиш, остров Принца Эдуарда (Cavendish). Городок считается культовым у поклонников канадской писательницы Люси Мод Монгомери, автора бестселлера “Анна из Зелёных Крыш”. Вокруг города можно побродить по живописным тропинкам, а в самом городке насладиться патриархальным и пасторальным видом.

3. Доусон Сити, территория Юкон (Dawson City). Да, тот самый прославленный Джеком Лондоном Доусон, центр Клондайка во времена славной Золотой лихорадки. Кстати, здесь же находится и первое в Канаде историческое казино.

4. Мирамичи, Нью-Брунсвик (Miramichi). Одно из любимейших мест любителей порыбачить. Лососи здесь отменные, к тому же здесь есть симпатичные исторические музеи, а каждый год проводится фестиваль песни.

5. Твиллингейт, Ньюфаундленд (Twillingate). Один из самых тихих городков Канады, место для пешеходных прогулок, но в нём есть небольшие музеи, исторические маяки и винные фермы. Летом проходит известный в округе фестиваль “трёх Ф” – Fish, Fun and Folk – Рыба, Радость и Фольк-музыка.

6. Волфвиль, Новая Шотландия (Wolfville). Берег океана, цветущие холмы, журчащие речушки, виноградники, множество кафе, где подают местные сидры, что ещё нужно человеку? К тому же, это центр велосипедного спорта.