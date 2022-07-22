Глава МИД Великобритании Лиз Трасс упрочила лидерство в предвыборной гонке

Исход борьбы между претендентами на премьерское кресло будут решать около 200 тыс. рядовых консерваторов, которые должны сделать свой выбор до начала осени.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сократила разрыв с министром торговли Пенни Мордонт в борьбе за то, чтобы стать соперником Риши Сунака в финальном голосовании за пост следующего лидера Консервативной партии. В последнем туре голосования 18 июля Риши Сунак сохранил свое лидерство и получил поддержку 115 членов парламента – это на 14 голосов больше, чем в предыдущем туре.

Союзники Сунака уверены, что он совсем скоро станет одним из двух «финальных» кандидатов, из которых будут выбирать следующего премьер-министра Великобритании. Имя нового премьер-министра объявят 5 сентября. В ходе голосования в понедельник из гонки за пост премьер-министра выбыл председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, набрав всего 31 голос. На втором месте после Сунака оказалась Пенни Мордонт – ей свой голос отдали 82 члена парламента, что на одного меньше, чем в предыдущем туре.

Однако многие считают, что Мордонт теряет свой темп после неубедительных выступлений на двух теледебатах за последние четыре дня. Ожидается, что ей будет трудно завоевать сторонников Тугендхата, который выбыл из гонки. А вот позиции Лиз Трасс укрепились: она заручилась поддержкой 71 голоса, что на семь больше, чем в предыдущем раунде голосования, однако это все равно не такой большой прогресс, на который надеялись ее сторонники. Именно Трасс угрожает сместить Мордонт с места наиболее вероятного соперника Риши Сунака в финальном голосовании за пост лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра.

Экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох заняла четвертое место в последнем туре голосования, набрав 58 голосов – на 9 больше, чем в предыдущем туре. Баденох считает, что еще может обогнать Трасс и Мордонт и побороться за кресло премьер-министра страны. Ожидается, что оставшиеся в гонке кандидаты попытаются заручиться публичной поддержкой со стороны выбывшего Тома Тугендхата. По взглядам он наиболее близок к Риши Сунаку, но один из сторонников Тугендхата сказал, что тот не собирается немедленно выражать свою поддержку кому-либо из кандидатов.